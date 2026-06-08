AVC Cup 2026: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ngược dòng Indonesia

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải lội ngược dòng mới có được chiến thắng trước đối thủ Indonesia.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng vất vả trước đối thủ Indonesia. Ảnh: AVC

Tối ngày 8-6 tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đối đầu với đối thủ quen thuộc Indonesia trong lượt trận thứ 3 của giải.

Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều dự báo cho rằng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chiếm ưu thế để có thể sớm vượt qua đối thủ.

Diễn biến trên sân đã trái ngược những dự báo đó. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã là những người phải rượt đuổi tỷ số. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung đưa ra đội hình tốt nhất với chuyền hai Võ Thị Kim Thoa cùng các chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, đối chuyền Đoàn Thị Xuân cùng phụ công Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, libero Khánh Đang.

Ván đầu đã khởi đi với sự giằng co giữa cầu thủ 2 bên. Bất ngờ đã xảy ra khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị đối thủ vượt lên giành chiến thắng 25/18. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong 2 năm trở lại đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua ván đầu trước đội nữ Indonesia.

Sau khi thua tại ván đầu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu từng vị trí phải chơi thận trọng và chiến thuật phối hợp phải hiệu quả hơn. Trong 2 ván tiếp theo, các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn và có chiến thắng với điểm số 25/22 và 25/18.

Ván thứ 4, tưởng như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có chiến thắng và sớm kết thúc trận đấu thì đội nữ Indonesia đã chơi khởi sắc giành chiến thắng 25/19. Trận đấu cần ván thứ 5 để quyết định kết quả chung cuộc. Tại ván này, các tay đập của Việt Nam đã thắng sít sao 15/13.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 3-2 trước Indonesia. Đây là chiến thắng thứ 3 của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại AVC Cup 2026. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ được vị trí trong 2 đội dẫn đầu sau 3 lượt trân đã thi đấu.

MINH CHIẾN