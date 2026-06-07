AVC Cup 2026: Chủ công Vi Thị Như Quỳnh trưởng thành hơn sau những giải đấu

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh là một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất để cùng đồng đội giành chiến thắng 3-0 trước đội Hongkong (Trung Quốc) tại AVC Cup 2026.

Chủ công Vị Thị Như Quỳnh đã chơi tốt trước đội Hongkong (Trung Quốc). Ảnh: AVC

Ngày 6-6, bộ phận chuyên môn của Ban tổ chức đã thống kê cho biết Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ đạt hiệu suất ghi điểm tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận đấu với Hongkong (Trung Quốc) 2026. Chủ công này đóng góp 11 điểm vào chiến thắng chung cuộc của đội nhà.

Khi HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn Vi Thị Như Quỳnh vào danh sách 14 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AVC Cup 2026, ông từng chia sẻ rằng việc trao suất cho chủ công này hoàn toàn dựa trên năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm mà Như Quỳnh đã có.

Trong 3 lần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu giải AVC Cup trước đây (tiền thân là AVC Challenge Cup rồi AVC Nations Cup) từ năm 2023 tới 2025, Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ trong danh sách 14 gương mặt tham dự. Tuy nhiên, giới chuyên môn hiểu rất rõ vị trí chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn có sự cạnh tranh quyết liệt do nhiều gương mặt đạt phong độ tốt được tập trung. Vì vậy, không phải lúc nào Vi Thị Như Quỳnh cũng sẽ có suất ra sân chính thức.

Dù vậy, chủ công này luôn được đánh giá cao về sự bền bỉ thể lực và đảm bảo được khả năng đập bóng ghi điểm vào thời điểm quyết định. Năm 2025 là một trong những năm mà Như Quỳnh đạt phong độ cao nhất. Vì thế, tay đập luôn có mặt trong mọi giải đấu quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cũng như, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tạo nhiều cơ hội để Vi Thị Như Quỳnh được thể hiện đúng phong độ khi góp mặt đội hình chính do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã không còn chủ công Trần Tú Linh.

Đáp lại sự tin tưởng đó, Vi Thị Như Quỳnh là một trong những nhân tố nhận nhiều lời khen về chuyên môn từ các HLV ngoại khi tham dự giải vô địch thế giới 2025 tại Thái Lan. Và cuối năm ngoái, cô tiếp tục cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33-2025.

“Như Quỳnh là cầu thủ có thể hoàn thành được các tình huống quyết định mà Ban huấn luyện yêu cầu. Chúng tôi đánh giá cao ở em là tinh thần không bao giờ lùi bước trong mọi tình huống khó nhất”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng trao đổi.

Năm nay, Vi Thị Như Quỳnh có bước ngoặt mới khi sang Indonesia thi đấu giai đoạn đầu năm. Tiếp đó, cô gia nhập đội nữ Hà Nội và thể hiện phong độ cao cùng đồng đội toàn thắng tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 rồi vô địch cúp Hùng Vương 2026. Trước khi sang Philippines cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Vi Thị Như Quỳnh đã dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh và được bầu chọn danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất giải đấu.

Vi Thị Như Quỳnh đã giữ phong độ cao từ đầu năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên đất Thái Lan sau khi kết thúc SEA Games 33-2025, Vi Thị Như Quỳnh từng cho biết bản thân sẽ tiếp tục tập trung giữ vững phong độ trong mùa giải 2026.

Điều đó được cô thể hiện bằng phong độ tại AVC Cup 2026 lúc này. Như Quỳnh hiểu rằng đây mới là sự khởi đầu của năm 2026 và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là ASIAD 20. Do vậy, các tuyển thủ đều có cơ hội được thi đấu làm nhiệm vụ quốc gia để cống hiến hết khả năng chuyên môn.

MINH CHIẾN