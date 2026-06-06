AVC Cup 2026: Điểm sáng Lê Như Anh

Lê Như Anh đã có phong độ tốt ngay tại trận mở màn AVC Cup 2026. Ảnh: AVC

Khép lại chiến thắng 3-0 dễ dàng trước đội Lebanon vào buổi sáng ngày 6-6, tập thể đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu suôn sẻ tại Philippines lần này. Trong đó, phụ công Lê Như Anh là người nhận nhiều lời khen nhất bởi cô được thống kê đã ghi điểm nhiều nhất trong trận đấu. Phụ công này đã đóng góp 12 điểm vào chiến thắng chung cuộc của đội nhà.

Nhìn vào hành trình chuyên môn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đánh giá Như Anh là một trong những mẫu phụ công trẻ phát huy chuyên môn tốt thời gian qua. Cũng như, tay đập được đánh giá đã tiến bộ trông thấy qua từng mùa giải thi đấu trong nước và nhận cơ hội tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Năm ngoái, Như Anh không phải cái tuyển thủ được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lựa chọn hàng đầu mỗi khi tìm cầu thủ cho vị trí phụ công. Vậy nhưng, phong độ của cô tại giải vô địch quốc gia 2025 đã thuyết phục được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng trao suất lên đội tuyển. Như Anh đã được tập huấn vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị SEA Games 33-2025. Tiếp đó, cầu thủ đang thuộc biên chế của đội VTV Bình Điền Long An này đã trở thành 1 trong 14 người chính thức thi đấu và đạt HCB tại SEA Games 33-2026.

Còn nhớ tại Thái Lan, phụ công Như Anh từng chia sẻ rất dè dặt rằng: “Cơ hội được tham dự SEA Games 33-2025 là rất vinh dự với tôi. Ở bất kể thời điểm nào, tôi luôn tập trung để hoàn thành đúng chuyên môn mà Ban huấn luyện đặt ra”. Sau gần 1 năm, Như Anh tiếp tục có lần thứ 2 khoác áo thi đấu giải chính thức cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là AVC Cup 2026. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn nhận rằng đây là cầu thủ có thể triển khai các tình huống tấn công nhanh ở vị trí phụ công và cũng rất tập trung vào khả năng phòng thủ chắn bóng sát lưới.

AVC Cup 2026 không phải giải đấu quốc tế lớn đầu tiên mà Như Anh tham dự. Tuy nhiên, đây lại là giải đấu cấp độ châu Á đầu tiên mà phụ công này được thi đấu trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Lúc này, vị trí phụ công đang có nhiều gương mặt đạt phong độ cao do vậy HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tính toán kỹ càng để chọn tay đập phù hợp đăng ký ở từng giải đấu. Trên hết, tất cả tuyển thủ đều kỳ vọng sẽ đạt phong độ cao nhất để góp mặt ASIAD 20 vào tháng 9.

Phụ công Lê Như Anh đang có chuyên môn tạo được sự tin tưởng của Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2025, Như Anh đã là thành viên đội tuyển nữ U21 Việt Nam thi đấu giải vô địch U21 thế giới. Giới chuyên môn hiểu rằng, tất cả cầu thủ nữ trẻ Việt Nam đã được thi đấu giải trên đều tận dụng cơ hội tốt để tích lũy chuyên môn và trưởng thành hơn nữa. Với Lê Như Anh, yếu tố chuyên môn vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong suốt quá trình chuẩn bị tại Vĩnh Long (thời điểm trước khi dự SEA Games 33-2025) và tại Bắc Ninh (trước khi thi đấu AVC Cup 2026), Lê Như Anh là một trong những cầu thủ được đánh giá cao ở sự chăm chỉ cũng như nỗ lực tập trung cho chuyên môn.

AVC Cup 2026 mới khởi đầu. Lê Như Anh và đồng đội còn nhiều cuộc so tài phía trước tại Philippines nhưng chắc chắn chiến thắng cùng những điểm số tại trận đấu trước đội Lebanon đang mang lại tinh thần hưng phấn cho toàn đội.

Thống kê chuyên môn tại trận Việt Nam – Lebanon, Lê Như Anh ghi 12 điểm, Nguyễn Thị Uyên ghi 11 điểm, Trần Thị Bích Thủy có 9 điểm, Vi Thị Như Quỳnh có 6 điểm, Đặng Thị Kim Thanh có 5 điểm, Đoàn Thị Xuân có 4 điểm, Đinh Thị Thúy có 3 điểm, Lê Thanh Thúy có 2 điểm.

MINH CHIẾN