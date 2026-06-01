HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung làm tốt nhiệm vụ tại AVC Cup 2026

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những trao đổi cùng SGGP ngay trước giờ lên đường sang Philippines tham dự AVC Cup 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tập trung chuẩn bị cho các cầu thủ giữ phong độ tốt nhất tại AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phóng viên: - Đến lúc này, sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như thế nào thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Ban huấn luyện đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho các cầu thủ.

Như mọi người biết, các giải đấu kết thúc vào cuối tháng 5 và chúng tôi mới bắt đầu tập luyện từ ngày 25-5 tại Bắc Ninh. Các cầu thủ đã bắt nhịp ngay vào chương trình tập luyện do đã cận thời gian dự giải AVC Cup 2026. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn yêu cầu từng cầu thủ phải giữ được tính kỷ luật và khi đã tập trung sẽ hoàn thành bài tập chuyên môn.

Phóng viên: – Năm nay, AVC Cup 2026 được dự báo sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt vậy mục tiêu của đội tuyển chúng ta sẽ thế nào thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Năm nay, số lượng đội tham dự của AVC Cup 2026 đã tăng lên 12 đội. Cùng với đó, mỗi bảng đấu có 6 đội.

Chúng ta thấy rằng, ngoài những đội bóng đã gặp và là đối thủ của chúng ta như Indonesia, Philippines, Kazakhstan thì năm nay có thêm đội nữ Hàn Quốc dự AVC Cup 2026. Do đó, chúng tôi đánh giá đội Hàn Quốc là một trong những đối thủ rất quan trọng và đây sẽ là đội bóng có khả năng tranh chấp thứ hạng cao.

Thêm nữa, giải đấu có lịch thi đấu từ sáng và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chuẩn bị kỹ thể lực để đảm bảo. Có thể thấy, cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu các trận buổi sáng, và ngay sáng hôm sau sẽ tiếp tục ra sân. Nghĩa là khi ngủ dậy, cầu thủ đã phải ra sân. Chúng tôi cũng xem xét kỹ từng đối thủ để tập trung đạt kết quả tốt nhất.

Phóng viên: - Như vậy, cơ hội tranh chấp thành tích của chúng ta như thế nào?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Mọi người cũng biết đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành ngôi vô địch giải ở năm ngoái cũng như các năm 2023, 2024. Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu giành kết quả tốt nhất ở năm nay.

Phóng viên: - Vậy kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi AVC Cup 2026 là như thế nào thưa ông?

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: - Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị chuyên môn cho đội tuyển từ nay đến ASIAD 20. Sau AVC Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đề xuất bổ sung thêm lực lượng để tập luyện chuyên môn đủ quân số.

MINH CHIẾN (thực hiện)