Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giữ vững kết quả bất bại

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội vẫn tiếp tục có được chiến thắng trong lượt trận đối đầu với Ninh Bình vào chiều ngày 12-4.

Hai đội bóng đã cống hiến màn so tài hấp dẫn cho khán giả. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày thi đấu tại Đông Anh (Hà Nội), khán đài đã chật kín khán giả khi đông đảo cổ động viên háo hức dõi theo cuộc so tài giữa nữ Hà Nội và Ninh Bình.

Trước khi trận đấu khai cuộc, giới chuyên môn dự liệu rằng đội nữ Hà Nội sẽ chiếm lĩnh thế trận và có thể áp đảo đối thủ. Diễn biến thực tế trên sân, cầu thủ 2 bên thi đấu cống hiến, mang lại cuộc giằng co nhiều cảm xúc để khán giả cổ vũ với không khí sôi nổi.

Với lực lượng đang có tinh thần cao, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục đưa ra sân những gương mặt tốt nhất như chuyền hai Yến Nhi, chủ công Ánh Thảo, phụ công Thùy Linh, Thanh Thúy, chủ công Như Quỳnh, libero Khánh Đang và ngoại binh Ivana Vanjak. Họ đã chơi thật sự hiệu quả trong 2 ván đầu khi các quả đập tấn công từ Ivana Vanjak hay Vi Thị Như Quỳnh đều tạo được sự chính xác để ghi điểm. Trong 2 ván này, cầu thủ Ninh Bình tập trung bám chắn trên lưới để hạn chế các quả đập tầm cao của Ivana Vanjak, thế nhưng họ không thành công nên để thua với các kết quả 20/25, 19/25.

Tuy nhiên vào ván 3, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) điều chỉnh tinh thần cũng như chiến thuật cho học trò. Các quả phát bóng của cầu thủ Ninh Bình được tập trung vào vị trí ngoại binh Ivana Vanjak để tìm lợi thế. Bằng sự điều chỉnh phù hợp, đội nữ Ninh Bình lấy lại thế trận và thắng 25/18. Tới đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) phải thay đổi, đưa Ivana Vanjak ra sân và yêu cầu các học trò phải giữ vững sự gắn kết. Dẫu thế, đội nữ Hà Nội tiếp tục thua 22/25 tại ván thứ 4.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đang là đội toàn thắng đến thời điểm này. Ảnh: VFV

Ở ván quyết định, ván thứ 5, cầu thủ 2 bên đã thi đấu với tinh thần cao nhất và chiến thắng cuối cùng thuộc về đội Hà Nội với điểm số 15/12. Chung cuộc, đội nữ Hà Nội thắng 3-2.

Tính đến lúc này, đội nữ Hà Nội đã đấu 4 trận và giữ kết quả toàn thắng nên tạm dẫn đầu bảng nữ. Đội Ninh Bình đã có 2 thắng, 2 thua, tạm đứng vị trí thứ 3. Lượt trận tiếp theo của 2 đội bóng này sẽ diễn ra vào ngày 14-4.

MINH CHIẾN