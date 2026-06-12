Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 12-6

Hôm nay sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng để xác định thứ hạng chung cuộc trước khi phân cặp đấu trong lượt tiếp theo.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối tại vòng bảng với Kazakshtan. Ảnh: AVC

Kết quả thi đấu của các đội tại lượt trận cuối ở Bảng A và Bảng B sẽ cùng quyết định thứ hạng chung cuộc sau vòng bảng.

AVC Cup 2026 đã xác định 4 đội vào bán kết gồm Việt Nam, Kazakhstan, Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa. Tuy vậy, chỉ sau lượt trận vòng bảng hôm nay, các cặp bán kết mới xác định cụ thể. Vị trí tại vòng bảng của 4 đội bóng trên sẽ chọn ra 2 trận bán kết quyết định.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Kazakhstan để tranh vị trí nhất Bảng B. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng do thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không muốn mất vị trí số 1, cũng như sẽ tìm được sự thuận lợi đối với lượt bán kết tiếp theo. Hiện tại, đội Kazakhstan tạm dẫn đầu bảng còn đội nữ Việt Nam có vị trí thứ nhì. Trong những lần đối đầu ở 3 năm trở lại đây, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luôn có chiến thắng trước Kazakhstan. Tuy vậy tại AVC Cup 2026, chưa ai sớm nói trước điều gì.

Sau các trận đã đấu và giữ mạch toàn thắng, đội nữ Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn. Vì thế, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội rất kỳ vọng giành được một kết quả tốt trước Kazakhstan để có vị trí nhất Bảng B như mong muốn. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó tại Bảng A, đội Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc sẽ gặp nhau nhằm phân định vị trí nhất bảng. Cuộc đấu này diễn ra lúc 20 giờ.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 hôm nay:

8 giờ 00: Việt Nam – Kazakhstan (Bảng B)

11 giờ 00: Iran – Hongkong (Trung Quốc) (Bảng B)

14 giờ 00: Uzbekistan – Australia (Bảng A)

17 giờ 00: Lebanon – Indonesia (Bảng B)

20 giờ 00: Đài Bắc Trung Hoa – Hàn Quốc (Bảng A)

MINH CHIẾN