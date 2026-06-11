Bóng chuyền

AVC Cup 2026: Chiến thắng trước Iran giúp đội nữ Việt Nam chắc tấm vé bán kết

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục giành vé vào bán kết trong lần tham dự giải AVC Cup 2026 ở Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có tấm vé vào bán kết AVC Cup 2026. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có tấm vé vào bán kết AVC Cup 2026. Ảnh: AVC

Sau 1 ngày nghỉ, giải đấu AVC Cup 2026 được trở lại tranh tài ở ngày 11-6. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục ra trong trận đấu sớm nhất trong ngày.

Trước đối thủ Iran, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện vẫn thận trọng sử dụng đội hình tối ưu nhất để đảm bảo điểm số. Bởi lẽ, nếu giành chiến thắng trong trận, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chắc chắn lọt vào bán kết.

Chính tính chất quan trọng như vậy khiến các tay đập tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Trần Thị Thanh Thúy hay Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy thi đấu với sự hiệu quả nhất. Các pha phối hợp được cầu thủ chuyền hai Võ Thị Kim Thoa là người giữ nhịp, điều phối. Khi bóng tới tầm đập, Thanh Thúy tiếp tục ghi điểm tốt nhất mang điểm số về cho đội nhà.

Bên kia mành lưới, cầu thủ Iran không được đánh giá cao hơn các tay đập Việt Nam. Dù vậy, đội bóng này vẫn thể hiện được sự quyết tâm thi đấu và có không ít tình huống khiến hàng phòng thủ của đội nữ Việt Nam vất phả chống đỡ.

Ba ván tranh tài của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bằng điểm số lần lượt 25/20, 25/21, 27/25. Thắng lợi giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giữ mạch bất bại sau 4 trận đã tranh tài ở vòng bảng tới lúc này. Quan trọng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đảm bảo có 1 suất dự bán kết của Bảng B tại AVC Cup 2026. Tại trận cuối của vòng bảng diễn ra ngày 12-6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Kazakhstan để xác định ngôi nhất bảng.

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MINH CHIẾN

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