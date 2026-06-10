Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại sân đấu tranh tài vào ngày 11-6 để tìm cơ hội vào bán kết giải đấu đang diễn ra ở Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ra sân thi đấu trước Iran trong lượt trận thứ 4 tại vòng bảng. Ảnh: AVC

Sau 1 ngày không ra sân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại thi đấu để gặp đối thủ Iran vào sáng ngày 11-6.

Đây là lượt trận thứ 4 trong vòng bảng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trận đấu có ý nghĩa trực tiếp đến tấm vé vào bán kết của cầu thủ nữ Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, chúng ta gần như chắc chắn đứng trong 2 đội có kết quả tốt nhất của Bảng B và giành vé vào bán kết.

Ưu tiên hàng đầu của Ban huấn luyện là cầu thủ phải tập trung thi đấu để đảm bảo được kết quả trên sân.

Trong nhiều lần từng gặp mặt trước đây, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều có chiến thắng trước đội nữ Iran. Vì thế, người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng cầu thủ của chúng ta có thể giành kết quả tốt trước đối thủ tại trận đấu hôm nay ở AVC Cup 2026. Tại cuộc đấu này, cầu thủ nữ Việt Nam và Iran sẽ tiếp tục thi đấu vào lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Ban huấn luyện tập trung yêu cầu cầu thủ Việt Nam phải giữ được trạng thái tinh thần tốt nhất cố gắng giữ mạch thắng lợi ở vòng bảng nhằm tính toán đối thủ có thể chạm trán tại vòng bán kết.

Ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Iran, ngày tranh tài còn nhiều cuộc so tài khác cũng nhận sự quan tâm của người hâm mộ. Trong đó, đội chủ nhà Philippines sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào lúc 14 giờ, đội Hàn Quốc gặp Australia vào lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu AVC Cup 2026 ngày 11-6:

8 giờ 00: Việt Nam – Iran (Bảng B)

11 giờ 00: Lebanon – Kazakhstan (Bảng B)

14 giờ 00: Philippines – Đài Bắc Trung Hoa (Bảng A)

17 giờ 00: Hàn Quốc – Australia (Bảng A)

20 giờ 00: Kyrgyzstan – Uzbekistan (Bảng A)

MINH CHIẾN