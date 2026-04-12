Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 12-4

Các trận đấu quan trọng của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tiếp tục diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội).

Đội bóng chuyền Thể Công Tân Cảng sẽ gặp đội Công an TPHCM trong trận đấu quyết định ngày 12-4. Ảnh: VFV

Hôm nay 12-4, tâm điểm ngày thi đấu là 2 cuộc so tài nhận được sự quan tâm là nữ Hà Nội với nữ Ninh Bình và nam Thể Công Tân Cảng với nam Công an TPHCM.

Đội đương kim á quân nữ Ninh Bình đang muốn lấy lại tinh thần sau khi để thua Hóa chất Đức Giang tại lượt trận trước đó. Trong cuộc đấu với đội Hà Nội lần này, thầy trò HLV Thái Thanh Tùng sẽ rất thận trọng. Lúc này, đội nữ Hà Nội đang là đội bóng giữ mạch trận toàn thắng và sở hữu đội hình có chiều sâu chuyên môn tốt nhất ở bảng nữ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các cầu thủ Hà Nội được dự báo có thể tiếp tục đạt thêm kết quả tốt. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Cùng ngày, đội đương kim á quân nam Thể Công sẽ đối đầu với Công an TPHCM. Người hâm mộ sẽ tập trung chờ cuộc so tài giữa cầu thủ 2 bên bởi đây là cuộc đấu sẽ hấp dẫn. HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) và HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) sẽ tìm những cơ hội để học trò của mình có thể giành thắng lợi. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30.

Ngoài ra trong ngày, đội nữ Ngân hàng Công Thương sẽ gặp Thanh Hóa và đội nam Đà Nẵng sẽ tiếp TPHCM.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 12-4:

12 giờ 00: Hà Nội – Ninh Bình (nữ)

14 giờ 30: Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM (nam)

17 giờ 30: Ngân hàng Công Thương – Thanh Hóa (nữ)

20 giờ 00: Đà Nẵng – TPHCM (nam)

