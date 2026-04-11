Lịch thi đấu bóng chuyền ngày 11-4

Đội Binh chủng Thông tin sẽ thi đấu lượt trận tiếp theo ở ngày 11-4. Ảnh: VFV

Ngày thi đấu 11-4 sẽ chứng kiến cuộc so tài sớm giữa đội nữ Binh chủng Thông tin và Thanh Hóa. Sau nhiều năm tham dự giải vô địch quốc gia, năm nay là lần đầu tiên đội bóng áo lính Binh chủng Thông tin để thua 2 trận đấu ra quân. Thầy trò HLV Phạm Văn Long không muốn một kết quả thất bại tiếp tục xảy ra. Tuy vậy, đối thủ họ là đội Thanh Hóa đang có tinh thần lên rất cao. Đội Thanh Hóa đang được HLV Bùi Huy Sơn, một người cũ của Binh chủng Thông tin, chỉ đạo. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Cùng ngày, đội VTV Bình Điền Long An sẽ đọ sức với Hưng Yên. Thầy trò HLV Ngọc Hoa đang muốn lấy lại tinh thần do đã thua trận ở vòng trước. Dù đội Hưng Yên bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ VTV Bình Điền Long An vẫn rất thận trọng. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30.

Tại ngày thi đấu, đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB sẽ ra sân thi đấu trước Sanest Khánh Hòa. Hai đội bóng đã gặp nhau nhiều lần qua những năm trở lại đây. Tuy vậy, đội Sanest Khánh Hòa không còn là đội bóng hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại bởi lực lượng chỉ có những tay đập trẻ. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Trước đó, đội nam Ninh Bình sẽ gặp TPHCM để tìm thêm điểm số cho mình.

Lịch thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ngày 11-4:

12 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Thanh Hóa (nữ)

14 giờ 30: Ninh Bình – TPHCM (nam)

17 giờ 30: Hưng Yên – VTV Bình Điền Long An (nữ)

20 giờ 00: Sanest Khánh Hòa – Biên Phòng MB (nam)

MINH CHIẾN