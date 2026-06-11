Đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam có thể chọn HLV Ngọc Hoa làm HLV trưởng

Nếu không có gì thay đổi, Cục TDTT Việt Nam sẽ tính tới phương án có thể chọn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa làm tân HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam.

HLV Ngọc Hoa đang được xem là ứng viên được chọn giao nhiệm vụ tân HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quyết định thành lập đội nữ U18 Việt Nam tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và Giải vô địch U18 châu Á 2026 chưa được ban hành.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, HLV trưởng Lê Thị Hiền vừa xin rút không tiếp tục tập huấn cùng đội nữ U18 Việt Nam. Điều này được chấp thuận từ cấp quản lý. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban chuyên môn đã hướng tới phương án có thể chọn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò này.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang tham dự AVC Cup 2026 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vai trò trợ lý HLV cho HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên ở góc độ làm nghề, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là HLV trưởng đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An thi đấu ở Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Trước đó, HLV Lê Thị Hiền đã tập huấn cùng 20 cầu thủ đội nữ U18 Việt Nam tại Bắc Ninh. Vừa qua, HLV Lê Thị Hiền và Ban huấn luyện cũng xây dựng phương án chọn 14 cầu thủ chính thức sẽ góp mặt Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và Giải vô địch U18 châu Á 2026. Toàn đội sẽ sang Thái Lan tham dự 2 giải đấu trên vào ngày 21-6.

Lúc này, HLV Lê Thị Hiền đã kết thúc tập huấn tại Bắc Ninh. Tạm thời, các HLV Đinh Văn Đại và Vũ Thị Hoa đang đảm trách huấn luyện 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam ở Bắc Ninh.

AVC Cup 2026 sẽ kết thúc vào ngày 14-6. Sau đó, HLV Ngọc Hoa về nước để bắt tay vào công tác huấn luyện cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẵn sàng cho 2 giải đấu sắp diễn ra.

MINH CHIẾN