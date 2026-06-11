Bóng chuyền

Đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam có thể chọn HLV Ngọc Hoa làm HLV trưởng

SGGPO

Nếu không có gì thay đổi, Cục TDTT Việt Nam sẽ tính tới phương án có thể chọn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa làm tân HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam.

HLV Ngọc Hoa đang được xem là ứng viên được chọn giao nhiệm vụ tân HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Ngọc Hoa đang được xem là ứng viên được chọn giao nhiệm vụ tân HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quyết định thành lập đội nữ U18 Việt Nam tham dự Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và Giải vô địch U18 châu Á 2026 chưa được ban hành.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của SGGP, HLV trưởng Lê Thị Hiền vừa xin rút không tiếp tục tập huấn cùng đội nữ U18 Việt Nam. Điều này được chấp thuận từ cấp quản lý. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban chuyên môn đã hướng tới phương án có thể chọn HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm trách vai trò này.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang tham dự AVC Cup 2026 cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vai trò trợ lý HLV cho HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Tuy nhiên ở góc độ làm nghề, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang là HLV trưởng đội đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An thi đấu ở Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Trước đó, HLV Lê Thị Hiền đã tập huấn cùng 20 cầu thủ đội nữ U18 Việt Nam tại Bắc Ninh. Vừa qua, HLV Lê Thị Hiền và Ban huấn luyện cũng xây dựng phương án chọn 14 cầu thủ chính thức sẽ góp mặt Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và Giải vô địch U18 châu Á 2026. Toàn đội sẽ sang Thái Lan tham dự 2 giải đấu trên vào ngày 21-6.

Lúc này, HLV Lê Thị Hiền đã kết thúc tập huấn tại Bắc Ninh. Tạm thời, các HLV Đinh Văn Đại và Vũ Thị Hoa đang đảm trách huấn luyện 14 cầu thủ nữ U18 Việt Nam ở Bắc Ninh.

AVC Cup 2026 sẽ kết thúc vào ngày 14-6. Sau đó, HLV Ngọc Hoa về nước để bắt tay vào công tác huấn luyện cầu thủ nữ U18 Việt Nam sẵn sàng cho 2 giải đấu sắp diễn ra.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền U18 Việt Nam Lê Thị Hiền Nguyễn Thị Ngọc Hoa bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền U18 châu Á 2026 bóng chuyền U18 Đông Nam Á 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn