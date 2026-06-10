Bóng chuyền

Tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam thi đấu 2 giải quốc tế tại Thái Lan

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ tranh tài 2 giải quan trọng gồm vô địch U18 Đông Nam Á và vô địch U18 châu Á 2026.

Đội điền kinh trẻ nữ U18 Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 21-6. Ảnh; VFV
Đội điền kinh trẻ nữ U18 Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 21-6. Ảnh; VFV

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Lê Thị Hiền sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan vào ngày 21-6 sắp tới. “Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về chuyên môn để các em tập trung thi đấu. Lần này, toàn đội sẽ tham dự 2 giải gồm vô địch U18 Đông Nam Á 2026 và vô địch U18 châu Á 2026. Hiện tại, tinh thần toàn đội rất tốt để tự tin vào tranh tài ở Thái Lan”, HLV Lê Thị Hiền bày tỏ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đang tập luyện tại Bắc Ninh. Tới Thái Lan lần này, đội bóng sẽ tranh tài giải U18 nữ Đông Nam Á 2026 từ ngày 23 tới 28-6. Sau đó, đội tiếp tục dự giải U18 châu Á 2026 từ ngày 1-7 tới 7-7.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã tập huấn 20 tuyển thủ gồm Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Nguyễn Khánh Vân (Ngân hàng Công Thương), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Lê Bảo Nhi (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh), Đỗ Hồng Phương (Quảng Ninh), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Dung Nhi (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Lưu Thị Thu Phương (Thanh Hóa), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa). Trước khi lên đường, HLV Lê Hiền sẽ rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC đã bốc thăm 16 đội bóng tham dự giải nữ U18 châu Á 2026 vào 4 bảng đấu. Bảng A có Thái Lan, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ; Bảng B có Trung Quốc, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Kyrgyzstan; Bảng C có Nhật Bản, Iran, Philippines, Indonesia; Bảng D có Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam.

Trong ngày 9-6 vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có mặt tại Bắc Ninh gặp mặt động viên tập thể đội nữ U18 Việt Nam tập luyện và sẵn sàng tham dự 2 giải quốc tế trên.

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MINH CHIẾN

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