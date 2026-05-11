Các tuyển thủ đội U18 nữ Việt Nam được tạo điều kiện thi đấu giải hạng A và Cúp VTV9 Bình Điền 2026

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được tham gia thi đấu tại giải hạng A toàn quốc 2026 và Cúp VTV9-Bình Điền 2026.

Cầu thủ Bảo Ngọc (4) là tuyển thủ của đội U18 nữ Việt Nam tập huấn năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, đội bóng chuyền U18 nữ Việt Nam vẫn duy trì tập luyện tại Bắc Ninh trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, do vướng một số chương trình thi đấu, Ban huấn luyện đội tuyển tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được tham dự giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 tại Điện Biên từ ngày 16-6 đến 30-5 và Cúp VTV9-Bình Điền tại Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5.

Dự kiến, vào ngày 1-6, đội bóng chuyền U18 nữ Việt Nam sẽ đủ lực lượng 20 cầu thủ để tập trung rèn chuyên môn sẵn sàng cho giải U18 nữ châu Á 2026.

Mục tiêu quan trọng của đợt tập trung đội U18 nữ Việt Nam để hướng tới tham dự giải U18 nữ châu Á 2026 sẽ thi đấu từ ngày 1 tới 7-7 ở Thái Lan. Theo điều lệ được Liên đoàn bóng chuyền châu Á quy định, các đội bóng sẽ phải đăng ký sơ bộ tối đa 25 cầu thủ trong danh sách chuyên môn vào ngày 1-6. Tiếp đó trước khi giải diễn ra chính thức, các đội được rút gọn danh sách 14 cầu thủ chính thức.

Giải đấu sẽ có 16 đội tham dự và được Ban tổ chức bốc thăm vào 4 bảng đấu. Sau các lượt trận vòng bảng, Ban tổ chức sẽ chọn 2 đội có kết quả tốt nhất tiếp tục vào vòng tứ kết để tranh vé bán kết, chung kết.

Danh sách 20 cầu thủ U18 nữ Việt Nam được tập trung lần này gồm: Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lê Nguyễn Khánh Vân (Ngân hàng Công Thương), Bùi Thị Huyền (Ninh Bình), Nguyễn Châm Anh (Hóa chất Đức Giang), Lê Thị Kim Thư (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Lê Bảo Nhi (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Bảo Ngọc (Quảng Ninh), Đỗ Hồng Phương (Quảng Ninh), Vũ Mai Ngân (Quảng Ninh), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Đỗ Quế Trân (Hà Nội), Nguyễn Thị Mai Quỳnh (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Dung Nhi (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Huyền Trang (Binh chủng Thông tin), Lê Thị Hằng (Binh chủng Thông tin), Nguyễn Khánh Linh (Bắc Ninh), Lưu Thị Thu Phương (Thanh Hóa), Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa).

Trong số này, một số cầu thủ sẽ tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 là Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Khánh Vân, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thùy Linh…

MINH CHIẾN