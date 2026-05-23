Cúp VTV9-Bình Điền 2026: Đội Giang Tô lên ngôi vô địch

Các cầu thủ tới từ Trung Quốc đã chơi hiệu quả tại trận chung kết để giành chiến thắng thuyết phục và trở thành nhà tân vô địch của giải đấu.

CLB Giang Tô (Trung Quốc) giành ngôi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026 diễn ra tối ngày 23-5 tại Tây Ninh đã mang đến những màn so tài quyết liệt giữa 2 đội VTV Bình Điền Long An và Giang Tô (Trung Quốc).

Trước khi trận chung kết diễn ra, Ban tổ chức đã tiến hành Lễ bế mạc ngắn gọn nhưng cũng có nhiều ý nghĩa để gởi lời cảm ơn tới khán giả đã cổ vũ mang đến một mùa giải thành công cũng như 8 đội bóng đã chơi cống hiến chuyên môn trong năm nay tại Tây Ninh.

Trên sân, sức nóng diễn ra ngay từ những tình huống đầu tiên. Nắm bắt đối thủ là đội bóng có trình độ với nhiều tay đập sở hữu chiều cao tốt, HLV Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) vẫn tập trung đưa ra sân đội hình tốt nhất với chuyền hai Võ Thị Ngọc Hoa, chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Ortiz cùng đối chuyền Trà My, phụ công Như Anh, Lữ Thị Phương.

Bên kia mành lưới, HLV Shi Hairong (Giang Tô, Trung Quốc) tin tưởng tuyệt đối vào khả năng tấn công ghi điểm của các mũi đánh Fan Boning, Zhou Yetong và Wan Zhiyue. Điều này đã được thể hiện rõ bằng các tình huống mà 3 tuyển thủ quốc gia này của Trung Quốc liên tục đập bóng hiệu quả đưa hàng chắn của VTV Bình Điền Long An vào thế bị động khi phòng thủ.

Ván thứ nhất, các tay đập Giang Tô (Trung Quốc) đã chơi chắc chắn để vượt lên thắng dễ dàng với tỷ số 25/17. Tại ván thứ 2, cầu thủ VTV Bình Điền Long An tìm cơ hội sửa sai nhưng không thể ghi điểm quyết định nên tiếp tục thua 17/25. Ván thứ 3, dù đã giằng co quyết liệt nhưng các học trò của HLV Ngọc Hoa vẫn để thua 25/27. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thua 0-3 tại trận chung kết.

Cầu thủ Giang Tô (Trung Quốc) có chiến thắng để lên ngôi vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhìn một cách công bằng, cầu thủ VTV Bình ĐIền Long An chơi với quyết tâm rất cao ở trận chung kết năm nay. Điều này được thể hiện bằng những pha ăn mừng sau mỗi lần ghi điểm thành công. Dẫu vậy, họ không thể có sự áp đảo trước đối thủ Giang Tô (Trung Quốc) nên chấp nhận ngôi á quân năm nay.

Ban tổ chức đã bế mạc giải đấu năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy, đội VTV Bình Điền Long An vẫn phải chờ thêm một mùa giải nữa để tìm cơ hội lên ngôi vô địch Cúp VTV9-Bình Điền. Lần gần nhất đội bóng này có cúp vô địch là năm 2010.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)