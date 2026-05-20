Cùng chứng kiến màn tấn công nảy lửa của cầu thủ Ninh Bình và Giang Tô (Trung Quốc)

Trận bán kết đầu tiên của giải đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh với nhiều pha tấn công ghi điểm tạo nên cuộc so tài hấp dẫn.

Cầu thủ Nguyễn Thị Uyên (11) của Ninh Bình đã tìm cơ hội đập bóng chiến thắng hàng chắn của Giang Tô (Trung Quốc). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận bán kết giữa Ninh Bình và Giang Tô (Trung Quốc) đã không diễn ra theo thế trận 1 chiều như nhiều người dự báo. Cầu thủ 2 bên chơi ăn miếng trả miếng. Trong đó, các tay đập chủ công của 2 phía là những người vất vả nhất khi liên tục đưa ra những quả đập bóng uy lực để giành điểm cho đội nhà.

Chứng kiến màn so tài nảy lửa này, các khán giả có mặt tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh đã dành những tràng pháo tay cổ vũ cầu thủ 2 bên. Tại trận này, đội Giang Tô (Trung Quốc) đã thắng 3-1 trước Ninh Bình.

Phóng viên SGGP đã ghi lại những pha tấn công hấp dẫn trong trận đấu:

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)