Lịch thi đấu bán kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Ban tổ chức giải đấu đã xác định được 4 đội có kết quả tốt nhất tại vòng bảng để tham dự bán kết và các lượt trận quyết định sẽ diễn ra từ ngày 20-5.

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An đã vào bán kết giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bán kết của Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ được bắt đầu từ ngày 20-5. 4 đội bóng đã giành quyền vào bán kết giải đấu năm nay gồm VTV Bình Điền Long An (chủ nhà), Hà Nội, Ninh Bình và Giang Tô (Trung Quốc).

Tại vòng bảng, tất cả các đội đều thể hiện được phong độ tốt nhất để đi tới bán kết. Tuy nhiên, lượt bán kết là cuộc thi đấu loại trực tiếp nên chưa thể sớm khẳng định đội bóng nào ưu thế hơn.

Lúc này, đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An vẫn được đánh giá cao nhất do nhận sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ cũng như có đội hình chuyên môn tốt. Trong đó, chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn đang là mũi tấn công ghi điểm hiệu quả. Họ sẽ đối đầu với Hà Nội tại trận bán kết. Đây là thách thức không nhỏ đối với đội VTV Bình Điền Long An bởi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) đang là đội bóng mạnh nhất Việt Nam khi đã dẫn đầu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào ngày 21-5.

Trong khi đó, trận bán kết thứ nhất tổ chức vào ngày 20-5 là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Giang Tô (Trung Quốc). Đội bóng khách mời của Trung Quốc đã toàn thắng tại các trận ở vòng bảng và đang thể hiện ưu thế vượt trội. Dẫu vậy, đội nữ Ninh Bình cũng có sự tự tin của mình bởi họ từng lọt vào chung kết Cúp VTV9-Bình Điền năm 2024.

Lịch thi đấu bán kết:

Ngày 20-5

17 giờ 00: Binh chủng Thông tin – Suwon (Hàn Quốc) (trận phân hạng 5-8)

20 giờ 00: Giang Tô (Trung Quốc) – Ninh Bình (Bán kết 1)

Ngày 21-5

17 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Ngân hàng Công Thương (trận phân hạng 5-8)

20 giờ 00: Hà Nội – VTV Bình Điền Long An (Bán kết 2)

MINH CHIẾN