8 đội bóng sẵn sàng thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026

8 đội bóng của giải đã hoàn tất đăng ký lực lượng để bước vào thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 tại Tây Ninh từ ngày 15-5.

Sau phiên họp kỹ thuật diễn ra ngày 14-5, 8 đội bóng của giải đã hoàn thành đăng ký lực lượng chính thức để tranh tài.

Năm nay là năm thứ 15, Cúp VTV9-Bình Điền được tổ chức. Chính vì thế, với vai trò chủ nhà, đội VTV Bình Điền Long An quyết tâm tìm cơ hội vào chung kết tại Tây Ninh.

HLV Ngọc Hoa sở hữu đội hình 14 cầu thủ tốt nhất tại giải lần này. Ở danh sách thi đấu của VTV Bình Điền Long An, các gương mặt quen thuộc tiếp tục được HLV Ngọc Hoa tin tưởng đưa tới tham dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Lữ Thị Phương... Đội bóng này là đại diện duy nhất của Việt Nam tăng cường 2 ngoại binh trong đội hình chính thức là Lianet Garcia Anglada, Regla Ortiz (Cuba).

Bất ngờ nhất ở lực lượng đăng ký là đội nữ Binh chủng Thông tin. Đội bóng áo lính chỉ góp mặt 12 cầu thủ tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Trong đó, đội trưởng Hoàng Thị Kiều Trinh tiếp tục giữ ổn định sức khỏe để hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nên không có trong danh sách thi đấu chính thức. Các cầu thủ trẻ như Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Lại Khánh Huyền… có tên tham dự giải năm nay.

Tương tự như đội Binh chủng Thông tin, khách mời Suwon (Hàn Quốc) cũng góp mặt với 12 cầu thủ trong danh sách chính thức. Ở chiều ngược lại, đội Gunma Green Wings (Nhật Bản) và Giang Tô (Trung Quốc) đã đăng ký tối đa 14 cầu thủ thi đấu ở Tây Ninh năm nay.

Trong danh sách đăng ký lần này, đội nữ Hà Nội và Ninh Bình tham gia với 13 cầu thủ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự tăng cường đối chuyền Đoàn Thị Xuân từ đội Thanh Hóa để thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đội nữ Ninh Bình có 1 sự tăng cường đáng chú ý là ngoại binh Kuttika (Thái Lan) tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Năm 2024, đội Ninh Bình đã vào chung kết giải. Năm nay, HLV Thái Thanh Tùng cho biết mục tiêu của đội là thi đấu cố gắng giành kết quả tốt nhất nhưng không đặt áp lực thành tích tới các cầu thủ.

Với 5 đội đại diện Việt Nam, đội Ngân hàng Công Thương đặt mục tiêu thi đấu tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ. HLV Lê Văn Dũng có đủ 14 cầu thủ trong đội hình chính thức tại Tây Ninh và gội bóng ngành ngân hàng không tăng cường ngoại binh.

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 được tổ chức từ ngày 15-5 tới 23-5.

MINH CHIẾN