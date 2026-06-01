Tuyển thủ Đặng Thị Kim Thanh: Tôi tự hào khi được góp mặt ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tay đập Đặng Thị Kim Thanh đã chính thức hội quân cùng đội tuyển quốc gia và cô là gương mặt duy nhất của bóng chuyền nữ TPHCM được tập trung làm nhiệm vụ quốc gia năm 2026.

Đặng Thị Kim Thanh là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm thứ 2 liên tiếp, Đặng Thị Kim Thanh nhận được sự tin tưởng của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt để tiếp tục khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trước khi rời Đông Anh (Hà Nội) sau vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, Kim Thanh từng bày tỏ khi được hỏi rằng liệu có tin tưởng sẽ tiếp tục được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hay không: “Năm nay tôi vẫn ưu tiên hàng đầu là đảm bảo phong độ để thi đấu các mặt trận tại giải quốc gia và giải hạng A toàn quốc. Cơ hội được góp mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn là điều cầu thủ nào cũng chờ đợi. Nếu tiếp tục được tập trung, tôi rất vinh dự và tự hào”.

Đó là sự khiêm tốn của Đặng Thị Kim Thanh. Phong độ của tay đập này là thước đo quan trọng để Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung Kim Thanh giai đoạn đầu tiên năm 2026. Quan trọng hơn, cô thuộc danh sách 14 cầu thủ chính thức sẽ tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines.

Dù là cầu thủ nhiều kinh nghiệm và từng khóa áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam những năm trước, tuy nhiên, năm nay là cơ hội đầu tiên để Kim Thanh được tham dự AVC Cup của bóng chuyền nữ châu Á.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã 3 lần vô địch giải đấu này lần lượt ở AVC Challenge Cup 2023, 2024 và AVC Nations Cup 2025 (hiện tại, giải đã đổi tên thành AVC Cup). Tuy nhiên ở 3 lần đăng quang đó, đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có Đặng Thị Kim Thanh.

Năm ngoái, các tay đập của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi thăng hoa để vô địch AVC Nations Cup 2025 trên sân nhà tại Đông Anh (Hà Nội) nhưng tuyển thủ Kim Thanh không có suất tập huấn thi đấu thời điểm trên. Phong độ xuất sắc để giúp đội VTV Bình Điền Long An vô địch quốc gia vào cuối năm ngoái đã mang tới cơ hội để Kim Thanh trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và, tay đập này đã giành HCB SEA Games 33-2025 tại Thái Lan cùng đồng đội.

Sau gần 1 năm kể từ SEA Games 33-2025, Kim Thanh vẫn giữ được sự ổn định chuyên môn. Trên hết, cô có quyết tâm phải duy trì thể lực hiệu quả và phong độ cao nhất năm nay do phải thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng gồm thi đấu giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 (khoác áo đội VTV Bình Điền Long An), giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 (khoác áo đội TPHCM) và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 (thi đấu cùng đội TPHCM).

“Tôi không để cho mình mất sự tập trung khi vào thi đấu trên sân. Mỗi một tình huống phối hợp và pha đập bóng tấn công phải đảm bảo được mục tiêu ghi điểm”, Kim Thanh (cười), từng bày tỏ.

Kim Thanh (2) là mẫu cầu thủ đang năng thi đấu hiệu quả trên sân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khi các đồng đội sớm hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho AVC Cup 2026, Kim Thanh còn miệt mài thi đấu những lượt trận quyết định cùng đội nữ TPHCM tại vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 ở Điện Biên. Cô và đội nữ TPHCM đạt kết quả cao nhất để giành suất vào vòng chung kết năm nay. Bây giờ, Kim Thanh đã có mặt tại Bắc Ninh tập luyện cùng đội tuyển.

Nhiệm vụ với các đội bóng ở cấp độ câu lạc bộ đã tạm khép lại. Bây giờ, Đặng Thị Kim Thanh sẽ toàn tâm chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Suất tham dự AVC Cup 2026 tại Philippines là cơ hội rất quan trọng để cô sẽ thể hiện phong độ của mình. Hơn ai hết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hiểu rất rõ ông cần tay đập này (Kim Thanh có thể thi đấu hiệu quả vị trí phụ công, đối chuyền) ở vị trí nào trên sân.

MINH CHIẾN