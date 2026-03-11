Phụ công Kim Thanh không tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 cùng VTV Bình Điền Long An

Cầu thủ Đặng Thị Kim Thanh không tới Ninh Bình tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An đã trao đổi: “Tay đập Kim Thanh không có mặt cùng đội tham dự giải đấu tại Ninh Bình. Tuy nhiên, Kim Thanh được chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Kim Thanh vừa thi đấu tại Đắk Lắk mới đây và tay đập đang chuẩn bị chuyên môn để cùng đội VTV Bình Điền Long An thi đấu giải quốc gia 2026 sắp tới. Chúng tôi vẫn tin tưởng ở phong độ của cầu thủ này”.

Đội VTV Bình Điền Long An đang tập huấn tại Hà Nội. Đội bóng sẽ tới Ninh Bình tham dự Cúp Hoa Lư –Bình Điền 2026 được khởi tranh vào ngày 18-3.

Tại giải đấu sắp tới ở Ninh Bình, HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đăng ký lực lượng sơ bộ góp mặt gồm Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Nguyễn Thị Hương Ngò, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Ngọc Anh, Tào Khánh My, Đỗ Vũ Ngọc Anh và ngoại binh Lianet García Anglada (Cuba). Vào ngày 12-3, tay đập người Cuba sẽ đến Việt Nam tập chuyên môn cùng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải 2026.

Sau Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, phụ công Kim Thanh mới hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An. Cũng sau giải đấu này, HLV Ngọc Hoa sẽ rút gọn danh sách 14 tay đập chính thức đăng ký tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Vòng 1 của giải sẽ diễn ra từ ngày 6-4 đến 19-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

Đội VTV Bình Điền Long An tham dự giải đấu năm nay với vị thế là đội đương kim vô địch quốc gia. Ngoài ra, đội bóng đã được nhận suất đặc cách tham dự AVC Champions League 2026 vào tháng 4 tại Hàn Quốc nên HLV Ngọc Hoa sẽ lựa chọn cầu thủ phù hợp thi đấu giải trên.

MINH CHIẾN