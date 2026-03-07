Bóng chuyền

Đội á quân nữ quốc gia Ninh Bình tìm ngoại binh thay cầu thủ Paskova

SGGPO

Chủ công người Bosnia & Herzegovina Edina Begic gần như chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Tay đập Edina Begic được cho là đang được đội nữ Ninh Bình kết nối để thi đấu tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: BEGIC
Trao đổi ngày 7-3, đại diện Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Ninh Bình cho biết: “Chúng tôi chưa ký hợp đồng chính thức với cầu thủ Edina Begic. Đây là một trong những ngoại binh được đội bóng làm việc để thỏa thuận sang Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, đội bóng còn xem xét một số trường hợp khác”.

Edina Begic không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Tay đập từng khoác áo đội Hưng Yên tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ để lại nhiều dấu ấn chuyên môn nên tiếp tục được giới thiệu sang Việt Nam thi đấu năm nay. Edina Begic sở hữu chiều cao 1m88 và có khả năng bật đà tấn công 3m16.

Năm ngoái, đội nữ Ninh Bình đã kết thúc vị trí á quân giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng đã liên hệ mời ngoại binh Paskova (Bulgaria) trở lại Việt Nam thi đấu, tuy nhiên, cầu thủ này đang vướng thi đấu tại Mỹ nên không gia nhập đội Ninh Bình. Đội nữ Ninh Bình là đội thay đổi lực lượng đáng kể nhất sau năm 2025. Từ đầu năm 2026, đội bóng này đã chia tay 6 cầu thủ trong đội hình chính. Tuy vậy, đội bóng kịp thời bổ sung chủ công Nguyễn Thị Uyên đến từ đội nữ Hưng Yên.

Cũng theo chia sẻ, nếu Edina Begic chấp thuận sang Việt Nam, cầu thủ sẽ có mặt vào trung tuần tháng 3.

Đội nữ Ninh Bình sẽ là chủ nhà Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 tổ chức từ ngày 18-3 đến 23-3.

MINH CHIẾN

Từ khóa

ngoại binh bóng chuyền Ninh Bình Edina Begic bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 bóng chuyền Việt Nam

