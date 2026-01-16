Đội á quân nữ Ninh Bình thay mới đội hình chuẩn bị giải vô địch quốc gia 2026

Chủ công Nguyễn Thị Uyên đã ký hợp đồng thi đấu với đội Ninh Bình sau SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Thái Thanh Tùng đã trao đổi cùng SGGP về công tác chuẩn bị chuyên môn năm 2026 của đội: “Chúng tôi gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ cũ kết thúc hợp đồng và ra đi. Đội bóng đã tính toán chuyên môn để ký hợp đồng với một số gương mặt mới. Có thể xem ở năm 2026, đội bóng sẽ thay mới lực lượng thi đấu”.

Đội nữ Ninh Bình đã giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia 2025. Kết thúc mùa bóng cũ, Ban huấn luyện đội bóng cố đô Hoa Lư chấp nhận cuộc thay đổi do nhiều gương mặt từng là chủ lực của đội bóng quyết định tìm bến đỗ mới. Trong số này, phụ công tuyển thủ quốc gia Lê Thanh Thúy đã rời Ninh Bình để ký hợp đồng với đội Hà Nội. Libero Nguyễn Thị Kim Liên đã đến với đội Thanh Hóa. Ngoài ra, chuyền 2 Nguyễn Thị Hoài Mi và libero Dương Thị Yến Nhi chia tay Ninh Bình để gia nhập đội nữ TPHCM.

Ông Thái Thanh Tùng cũng xác nhận 2 gương mặt từng thi đấu chính thức ở mùa giải 2025 của đội là chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi và chủ công Bùi Thị Ánh Thảo không được đội Hà Nội cho mượn tăng cường do đội bóng này sẽ góp mặt giải vô địch quốc gia 2026.

Theo tìm hiểu, HLV Thái Thanh Tùng và Ban huấn luyện đã có 6 sự bổ sung mới. Trong đó, đội bóng này ký hợp đồng 3 năm với chủ công Nguyễn Thị Uyên từ đội Hưng Yên. Để tìm sự ổn định cho vị trí chuyền 2, HLV Thái Thanh Tùng kịp chuyển nhượng cầu thủ Nguyễn Thị Thủy từ đội Hóa chất Đức Giang.

Đội bóng sẽ có thêm những gương mặt mới khác như phụ công Nguyễn Thị Thanh Mai (tới từ Hưng Yên), Phạm Thị Như Quỳnh (tới từ Thanh Hóa) và chuyền 2 Lê Lê Bách Hợp (mượn từ VTV Bình Điền Long An).

HLV Thái Thanh Tùng và các học trò sẽ là chủ nhà Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 tổ chức vào tháng 3 năm nay tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đây sẽ là cuộc ra mắt chính thức của đội hình mới của các nhà đương kim á quân quốc gia. Đại diện Ban huấn luyện đội bóng cho biết hiện tại lúc này tinh thần cầu thủ được giữ ổn định để tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Theo chia sẻ của HLV Thái Thanh Tùng, hiện tại phụ công tuyển thủ quốc gia Lưu Thị Huệ vẫn đang là cầu thủ của Ninh Bình. Tay đập chưa chuyển nhượng cho đội bóng nào và đang tập chuyên môn với đồng đội. Tại SEA Games 33-2025, Lưu Thị Huệ đã là thành viên trong đội hình thi đấu giành HCB ở Thái Lan.

HLV Thái Thanh Tùng cũng cho biết: “Nguyễn Thị Bích Tuyền vẫn là thành viên Ban huấn luyện trong năm nay. Bích Tuyền vẫn đang thực hiện chuyên môn do đội bóng giao phó. Bích Tuyền có những nhiệm vụ cụ thể của mình. Đây vẫn là thành viên quan trọng của đội bóng”.

MINH CHIẾN