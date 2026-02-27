Bóng chuyền

Ngoại binh đầu tiên đạt thỏa thuận góp mặt ở vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2026

SGGPO

Tay đập ngoại binh đầu tiên đã đạt được thỏa thuận với đội bóng chủ quản để tới Việt Nam thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Cầu thủ Kuon Mom từng sang Việt Nam thi đấu cho đội nam Hà Nội cuối năm 2025. Ảnh: BCHN
Cầu thủ Kuon Mom từng sang Việt Nam thi đấu cho đội nam Hà Nội cuối năm 2025. Ảnh: BCHN

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nam Hà Nội đã đạt được thỏa thuận để sẽ có chủ công Kuon Mom (Campuchia) sẽ sang Việt Nam tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Chương trình thi đấu vòng 1 giải năm nay được bắt đầu vào ngày 6-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

Giá trị chuyển nhượng hợp đồng để ngoại binh này đến với đội nam Hà Nội không được tiết lộ. Đây sẽ là lần thứ 2, Kuon Mom gia nhập đội nam Hà Nội. Năm ngoái, Kuon Mom đã thi đấu cho đội nam Hà Nội tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 và là 1 trong những nhân tố giúp đội bóng đạt được chuyên môn tốt để trụ hạng thành công.

Hiện tại, Kuon Mom đang thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia Campuchia. Giải đấu này sẽ khép lại vào đầu tháng 3. Vì thế, Kuon Mom vẫn đủ thời gian sang Việt Nam thi đấu vào tháng 4.

Việc Kuon Mom và đội nam Hà Nội đạt được sự thỏa thuận đã khiến tay đập này là ngoại binh đầu tiên được xác định sẽ có mặt ở Việt Nam sắp tới.

Vào lúc này, các đội nam, nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 vẫn đang tìm kiếm ngoại binh phù hợp để ký hợp đồng chính thức. Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 cho phép mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 2 ngoại binh, tuy nhiên, trong mọi thời điểm chỉ có 1 cầu thủ ngoại được vào sân thi đấu. Trước khi ban hành điều lệ giải vô địch quốc gia 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gởi văn bản chính thức ghi nhận ý kiến từ các đội bóng tham gia giải về việc đăng ký ngoại binh. Sau khi tổng hợp ý kiến, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định giữ nguyên hình thức đăng ký ngoại binh cho các đội nam, nữ tại giải đấu năm nay như những năm trước đây.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã chứng kiến lần đầu tiên 8 đội nam, 8 đội nữ cùng thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn. 4 đội bóng nam, nữ đã lọt vào bán kết giải vô địch quốc gia 2025 đều sử dụng ngoại binh.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền giải vô địch quốc gia 2026 bóng chuyền Việt Nam bóng chuyền Hà Nội Kuon Mom ngoại binh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn