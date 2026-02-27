Ngoại binh đầu tiên đạt thỏa thuận góp mặt ở vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2026

Cầu thủ Kuon Mom từng sang Việt Nam thi đấu cho đội nam Hà Nội cuối năm 2025. Ảnh: BCHN

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nam Hà Nội đã đạt được thỏa thuận để sẽ có chủ công Kuon Mom (Campuchia) sẽ sang Việt Nam tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Chương trình thi đấu vòng 1 giải năm nay được bắt đầu vào ngày 6-4 tại Đông Anh (Hà Nội).

Giá trị chuyển nhượng hợp đồng để ngoại binh này đến với đội nam Hà Nội không được tiết lộ. Đây sẽ là lần thứ 2, Kuon Mom gia nhập đội nam Hà Nội. Năm ngoái, Kuon Mom đã thi đấu cho đội nam Hà Nội tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 và là 1 trong những nhân tố giúp đội bóng đạt được chuyên môn tốt để trụ hạng thành công.

Hiện tại, Kuon Mom đang thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia Campuchia. Giải đấu này sẽ khép lại vào đầu tháng 3. Vì thế, Kuon Mom vẫn đủ thời gian sang Việt Nam thi đấu vào tháng 4.

Việc Kuon Mom và đội nam Hà Nội đạt được sự thỏa thuận đã khiến tay đập này là ngoại binh đầu tiên được xác định sẽ có mặt ở Việt Nam sắp tới.

Vào lúc này, các đội nam, nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 vẫn đang tìm kiếm ngoại binh phù hợp để ký hợp đồng chính thức. Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 cho phép mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 2 ngoại binh, tuy nhiên, trong mọi thời điểm chỉ có 1 cầu thủ ngoại được vào sân thi đấu. Trước khi ban hành điều lệ giải vô địch quốc gia 2026, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã gởi văn bản chính thức ghi nhận ý kiến từ các đội bóng tham gia giải về việc đăng ký ngoại binh. Sau khi tổng hợp ý kiến, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định giữ nguyên hình thức đăng ký ngoại binh cho các đội nam, nữ tại giải đấu năm nay như những năm trước đây.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 đã chứng kiến lần đầu tiên 8 đội nam, 8 đội nữ cùng thuê ngoại binh tăng cường chuyên môn. 4 đội bóng nam, nữ đã lọt vào bán kết giải vô địch quốc gia 2025 đều sử dụng ngoại binh.

