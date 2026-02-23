Các đội bóng chuyền khai sân năm mới 2026

Các đội bóng chuyền trong nước chính thức trở lại tập luyện, sẵn sàng nhập cuộc tranh tài nhiều giải đấu trong nước năm nay.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An tự tin cho mùa giải 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Chung một quyết tâm cao

Hai đội đương kim vô địch quốc gia là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng MB đã chính thức khai sân trở lại tập luyện sau nghỉ Tết. Thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã sớm ra sân tập từ mùng 4 Tết (ngày 20-2) do sẽ phải tới Thái Lan thi đấu cuối tuần này. Ban huấn luyện đội bóng cho biết tinh thần toàn đội là tốt, đồng thời tất cả cầu thủ tự tin sẵn sàng thi đấu theo các nhiệm vụ đặt ra.

HLV Trần Đình Tiền và cầu thủ Biên Phòng MB cũng bước ra sân tập từ mùng 6 Tết (ngày 22-2). Tinh thần của các cầu thủ áo lính tiếp tục thể hiện quyết tâm nỗ lực giành thành tích tốt trong năm nay. Tuy nhiên, HLV Trần Đình Tiền cho biết mùa giải 2026 sẽ có sự cạnh tranh chuyên môn quyết liệt vì vậy ông và Ban huấn luyện yêu cầu tất cả VĐV phải giữ sự tập trung, không xao nhãng để làm tốt sự chuẩn bị của mình.

Với cầu thủ nữ, các đội Ngân hàng Công Thương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hóa chất Đức Giang, TPHCM, Hà Nội hay Binh chủng Thông tin đã trở lại sân tập sau nghỉ Tết. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) cho biết các học trò của mình vào guồng tập luyện cao độ luôn tại điểm tập ở Đông Anh (Hà Nội) nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng mùa giải 2026. Lần đầu tiên HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đảm trách vai trò HLV trưởng đội Hà Nội.

Vì thế, cầu thủ Hà Nội rất tự tin hướng tới giành danh hiệu đầu tiên của mình trong năm nay. Trong khi đó, đội chủ nhà sân Đông Anh (Hà Nội) là Hóa chất Đức Giang đã tập luyện ngày 23-2 (mùng 7 Tết) với các cầu thủ tốt nhất thời điểm này. HLV Nguyễn Hữu Hà yêu cầu VĐV thực hiện chuyên môn đúng giáo án để sẵn sàng cho vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sắp diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội).

Đội nam Thể Công Tân Cảng đã có những giải đấu khởi động ngay đầu năm mới 2026. Ảnh: MINH MINH

Các HLV Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) và Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) cũng đề ra cầu VĐV trở lại sân tập phải giữ sự tập trung. Mỗi đội bóng có một nhiệm vụ trong năm 2026 nhưng trên hết, đội Sanest Khánh Hòa và Thể Công Tân Cảng không muốn mất cơ hội hoàn thành các kết quả tốt nhất ở năm nay. Đội nam Công an TPHCM cũng bước vào buổi tập khai sân năm mới 2026. HLV Nguyễn Văn Hạnh và Ban huấn luyện cùng cầu thủ Công an TPHCM đang hoàn thiện dần các phương án chuyên môn vì thế ngay khi trở lại tập luyện, cầu thủ của đội giữ tinh thần khẩn trương, không xao nhãng.

Ưu tiên hàng đầu là thành tích chuyên môn

Đội Hóa chất Đức Giang lào cai sẽ là chủ nhà của vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Ảnh: H.H

Năm nay, các đội bóng sẽ tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm là giành thành tích cao tại giải vô địch quốc gia đồng thời có sự chuẩn bị đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vì thế, sau khi khai sân tập luyện, cầu thủ nam, nữ Ninh Bình tỏ rõ sự hứng khởi để hướng đến một mùa giải có những kết quả khả quan. HLV Thái Thanh Tùng (đội nữ Ninh Bình) cho biết: “Đội bóng chúng tôi có sự thay đổi lực lượng đáng kể sau năm 2025. Tuy vậy, cầu thủ đã tập luyện trước Tết và bây giờ trở lại sân tiếp tục hoàn thiện chuyên môn. Toàn đội hy vọng sẽ có những kết quả tốt ở năm nay cũng như có thành tích ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Dù không nói ra, mọi người rằng những đội bóng đã có thành tích ở năm 2025 sẽ gặp không ít áp lực trong năm nay. Ít nhất, họ phải nỗ lực để giữ kết quả từng có hoặc vượt hơn thành tích như vậy. Cầu thủ VTV Bình Điền Long An có 2 năm liên tiếp vô địch quốc gia (năm 2024, 2025) nên bản thân HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đang dành mọi sự tập trung vào chuyên môn để cùng học trò giữ vững thành tích đó trong năm nay.

Các đội như Biên Phòng MB, Công an TPHCM hay Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình đang sở hữu nhiều cầu thủ trình độ. Tuy nhiên, các Ban huấn luyện đều đặt ra yêu cầu hàng đầu khi cầu thủ trở lại tập luyện là phải thận trọng, biết mình biết người mới có được sự hiệu quả.

Đội Binh chủng Thông tin ra sân tập luyện năm mới 2026. Ảnh: MINH MINH Đội nữ Binh chủng Thông tin đã trở lại tập luyện ngày 22-2. Trong ngày đầu ra sân, cầu thủ nữ áo lính đã có mặt đầy đủ quân số. Năm nay, đội bóng không thuê tăng cường cầu thủ từ đội bóng khác mà sử dụng toàn bộ lực lượng do mình đào tạo. Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin đặt mục tiêu nỗ lực đứng trong 3 vị trí dẫn đầu tại giải vô địch quốc gia 2026 đồng thời giữ vững kết quả vị trí số 1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tại mùa giải 2026, đội Binh chủng Thông tin sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng VĐV trẻ từ tuyến sau, tăng cường cho đội hình tuyến 1.

Đầu năm 2026, một số đội bóng đã chọn cách khai sân bằng việc tham gia giải hội làng ở khu vực phía Bắc. Khán giả đã được chứng kiến cầu thủ Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công Tân Cảng dự tranh những giải hội làng ở Bắc Ninh và Hà Nội thời gian qua.

MINH CHIẾN