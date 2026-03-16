Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới vào quý 2-2026

Thời gian tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được dự kiến sẽ diễn ra trong quý 2-2026.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 8 vào thời gian tới. Ảnh: VFV

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã cho biết: “Thời điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới của Liên đoàn đã được xây dựng. Dự kiến, chương trình thực hiện trong quý 2 năm nay. Lúc này, các công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được xây dựng để báo cáo Ban chấp hành”.

Công tác nhân sự là một trong những điều được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng chuyền cả nước đặc biệt quan tâm ở Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Theo tìm hiểu của SGGP, Ban chấp hành Liên đoàn cũng đã tìm ra ứng viên tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch của Liên đoàn tại Đại hội nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2021-2025), ông Hoàng Ngọc Huấn đã được bầu giữ vai trò Chủ tịch. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khóa 7 có 24 ủy viên Ban chấp hành.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 7 đã bầu ban thường vụ gồm ông Hoàng Ngọc Huấn (Chủ tịch); ông Trần Đức Phấn, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Đắc Lâm, bà Trần Thùy Chi (4 Phó Chủ tịch); ông Lê Trí Trường (Tổng thư ký) và ông Nguyễn Bá Nghị (ủy viên).

Trong nhiệm kỳ 7, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có nhiều hoạt động trong việc phát triển bóng chuyền phong trào, bóng chuyền thành tích cao đối với bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển nam, nữ. Trong đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành được một số kết quả quốc tế có giá trị. Tuy vậy, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà Việt Nam vẫn chưa giành được HCV SEA Games ở thời điểm hiện tại.

MINH CHIẾN