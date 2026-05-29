Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nắm bắt thể thức mới của giải AVC Cup 2026

SGGPO

Giải bóng chuyền AVC Cup 2026 diễn ra tại Philippines sẽ được Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC áp dụng thể thức thi đấu mới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Việt Nam đã biết được thể thức thi đấu mới tại AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và cầu thủ Việt Nam đã biết được thể thức thi đấu mới tại AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện trước khi sang Philippines tham dự AVC Cup 2026 được thi đấu từ ngày 6-6 tới 14-6.

Năm nay, giải có 12 đội góp mặt và được bốc thăm vào 2 bảng đấu. Bảng A có Philippines (chủ nhà), Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan. Bảng B có Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Lebanon.

Giải đấu thực hiện thể thức mới là các đội đấu vòng tròn tại vòng bảng. Tuy nhiên, giải sẽ không chọn 4 đội có kết quả tốt nhất ở từng bảng (sau khi đấu vòng tròn) để trao suất tứ kết như thông lệ mà sau khi xác định các vị trí từ 1 tới 6 của từng đội từ thành tích vòng bảng thì lập tức phân cặp đấu ở giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, 2 đội đứng hạng 6 của mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau để tranh hạng 11; 2 đội đứng hạng 5 của mỗi bảng sẽ thi đấu tranh hạng 9; 2 đội đứng thứ 4 của mỗi bảng sẽ thi đấu với nhau tranh hạng 7; 2 đội đứng hạng 3 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 5.

Tuy nhiên, mỗi bảng sẽ có 2 suất vào bán kết dành cho 2 đội đạt thành tích xuất sắc nhất. Các cặp bán kết diễn ra sẽ phân định tấm vé vào chung kết giải năm nay.

Việc thay đổi thể thức thi đấu AVC Cup 2026 được Liên đoàn bóng chuyền châu Á hướng tới nâng cao tính cạnh tranh và sự hấp dẫn về chuyên môn.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nắm được thể thức thi đấu mới của giải năm nay. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã tập trung 14 tuyển thủ gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Trước khi vào giải năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giữ vai trò đương kim vô địch AVC Cup còn đội chủ nhà Philippines đang là đương kim á quân.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết dự kiến tập thể đội sẽ sang Philippines vào ngày 3-6.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền AVC Cup 2026 Nguyễn Tuấn Kiệt bóng chuyền Việt Nam AVC Trần Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Uyên Vi Thị Như Quỳnh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn