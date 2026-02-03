Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vô địch giải AVC Cup 2026

Giải bóng chuyền AVC Cup 2026 chính thức công bố các đội bóng có suất tham dự trong năm nay đối với nội dung nam và nữ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục được suất góp mặt AVC Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã thông báo chính thức danh sách đội bóng được góp mặt nội dung nam và nữ giải AVC Cup 2026.

Theo đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có trong danh sách được tham dự năm nay. AVC Cup có tiền thân là giải AVC Challenge Cup, sau đó là AVC Nations Cup. Bây giờ, giải được Liên đoàn bóng chuyền châu Á đưa ra với tên gọi AVC Cup.

Philippines là chủ nhà nội dung nữ AVC Cup 2026. Vì vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia này được trao suất tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch cũng có suất chính thức. Các đội có trong danh sách tham dự AVC Cup 2026 còn có: Australia, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa và Uzbekistan. Giải sẽ tranh tài từ ngày 6 tới 14-6.

Việc được tham dự AVC Cup 2026 sẽ giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch đã giữ từ năm 2023 tới lúc này.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á thông báo danh sách các đội nội dung nữ. Ảnh: AVC

Với nội dung nam, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không được trao suất tham dự AVC Cup 2026. Danh sách đội được tham dự gồm: Ấn Độ (chủ nhà), Australia, Bahrain, Indonesia, Kazakhstan, Hàn Quốc, New Zealand, Oman, Pakistan, Qatar, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Đương kim vô địch giải đang là đội Bahrain. Giải năm nay sẽ thi đấu tại Ấn Độ từ ngày 20 tới 28-6. Việc không được Liên đoàn bóng chuyền châu Á trao suất tham dự AVC Cup 2026 là điều đáng tiếc đối với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ công bố kết quả bốc thăm cũng như thể thức thi đấu nội dung nam, nữ của AVC Cup 2026 vào thời gian tới.

Năm nay, AVC Cup 2026, các đội còn có cơ hội tham dự giải vô địch châu Á 2026. Nội dung nữ của giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc trong tháng 8 còn nội dung nam tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9.

MINH CHIẾN