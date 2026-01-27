Đặng Thị Kim Thanh ký hợp đồng thi đấu 3 năm cho đội bóng chuyền nữ TPHCM

Đặng Thị Kim Thanh đã ký hợp đồng thi đấu 3 năm với đội TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã ký hợp đồng chính thức với Đặng Thị Kim Thanh. Cầu thủ là sự bổ sung quan trọng cho đội trong năm nay. Kim Thanh kết thúc hợp đồng với đội bóng cũ VTV Bình Điền Long An và ký hợp đồng với đội bóng chúng tôi theo sự đảm bảo đúng về thủ tục chuyên môn”, HLV trưởng Trần Hiền của đội bóng chuyền nữ TPHCM trao đổi cùng SGGP ngày 27-1.

Ngoài ra, đại diện Ban huấn luyện đội nữ TPHCM cũng cho biết hợp đồng trước mắt của phụ công Đặng Thị Kim Thanh có thời hạn là 3 năm.

“Tuy nhiên, Kim Thanh vẫn được đội bóng chúng tôi cho đội VTV Bình Điền Long An mượn tăng cường lực lượng thi đấu giải vô địch quốc gia 2026. Về chuyên môn, cầu thủ sẽ đảm bảo thi đấu giải vô địch quốc gia và giải hạng A toàn quốc năm nay”, HLV Trần Hiền trao đổi thêm.

Đặng Thị Kim Thanh từng thi đấu cho đội nữ TPHCM tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2024. Sau đó, cô trở lại thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An ở giai đoạn trên và góp mặt trong đội hình giành ngôi vô địch quốc gia 2024, 2025.

Trước đó, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cũng đã nắm bắt được nguyện vọng của Đặng Thị Kim Thanh muốn gia nhập đội nữ TPHCM ở mùa giải 2026.

Năm ngoái, Đặng Thị Kim Thanh đã đạt phong độ xuất sắc tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 và cùng đội VTV Bình Điền Long An bảo vệ ngôi vị số 1. Chính phong độ ấn tượng đã giúp tay đập được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao 1 suất chính thức thi đấu SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Trong các trận đấu tại Thái Lan, Kim Thanh đã được ra sân nhiều thời điểm.

HLV Trần Hiền và các cầu thủ đặt mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia 2027. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng chuyền nữ TPHCM đã xuống hạng A sau khi thi đấu không thành công tại giải vô địch quốc gia 2025. Năm nay, đội bóng tập trung chuẩn bị lực lượng hướng đến cơ hội tranh tấm vé thăng hạng, trở lại giải vô địch quốc gia 2027. Ngoài Kim Thanh, đội nữ TPHCM đã ký hợp đồng với một số cầu thủ nới như Dương Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Hoài Mi, Phan Khánh Vy. Trong đó, cầu thủ Phan Khánh Vy là cựu VĐV của VTV Bình Điền Long An. Năm nay, ngoài nhiệm vụ thi đấu giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026, đội TPHCM còn chuẩn bị chuyên môn hướng tới tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức trên sân nhà.

Ban huấn luyện đội bóng cho biết Kim Thanh và nhiều gương mặt mới đang tập luyện chuyên môn với đội nữ TPHCM ở thời điểm hiện tại.

HLV Trần Hiền cho biết sau Tết Nguyên đán, cầu thủ Kim Thanh sẽ được tạo điều kiện hội quân tập luyện cùng đội VTV Bình Điền Long An để chuẩn bị chuyên môn và tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ thi đấu trong tháng 4 ở Ninh Bình. Vòng bảng giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ diễn ra trong tháng 5 tại Điện Biên.

MINH CHIẾN