Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Đội nữ TPHCM gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng

Đội bóng chuyền nữ TPHCM vẫn là đội duy nhất chưa giành được chiến thắng nào tại giải vô địch quốc gia 2025.

Đội bóng chuyền nữ TPHCM chưa giành được chiến thắng tại giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lượt đấu xếp hạng và tranh suất trụ hạng tại giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia 2025 bắt đầu tranh tài ngày 11-10 tại Ninh Bình.

Đội nữ TPHCM tập trung cho mục tiêu tìm suất trụ hạng. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn chưa có được kết quả tốt nhất. Thầy trò HLV Trần Hiền gặp đội Hóa chất Đức Giang lào cai tại trận đầu của lượt đấu. Dù nỗ lực tranh tài với đội hình tốt nhất, tuy nhiên cầu thủ nữ TPHCM không thể vượt qua đối thủ. Với sự áp đảo về chuyên môn, đội Hóa chất Đức Giang lào cai giành thắng lợi dễ dàng 3-0 (25/16, 25/10, 25/19). Thua trận này, đội nữ TPHCM vẫn đứng cuối trong nhóm 4 đội phải đấu lượt xếp hạng. Lượt đấu có 4 đội gồm Hóa chất Đức Giang lào cai, TPHCM, Hưng Yên và Thanh Hóa.

Cơ hội để đội nữ TPHCM có điểm và trụ hạng là vô cùng khó khăn bởi thầy trò HLV Trần Hiền chưa giành được điểm số qua các trận đã thi đấu tới lúc này.

Đội nam Hà Nội (áo đỏ) bất ngờ thắng Sanest Khánh Hòa. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, đội nam Hà Nội tiến gần tới suất trụ hạng khi bất ngờ thắng Sanest Khánh Hòa 3-0. Đội cựu á quân quốc gia Sanest Khánh Hòa có nhiều gương mặt tốt chuyên môn nhưng để thua đáng tiếc trong trận cầu giằng co điểm số rất quyết liệt. Tỷ số các ván đấu nghiêng về Hà Nội là 33/31, 28/26, 25/22. Lượt đấu xếp hạng và tranh suất trụ hạng nam có 4 đội tham gia gồm Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và Tây Ninh. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm chung cuộc.

MINH CHIẾN