Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Khi khán đài vắng cổ động viên

Giai đoạn 2 (vòng 2) của giải đấu đang diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình nhưng các khán đài lại vắng cổ động viên tới trực tiếp theo dõi các trận so tài.

Khán đài nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình không có đông người cổ vũ vào xem trực tiếp những trận đã diễn ra tới lúc này. Ảnh: MINH CHIẾN

Thực tế đang xảy ra tại vòng 2 giải đấu năm nay, được tổ chức ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, là các khán đài vắng bóng người cổ vũ. Thậm chí các trận đấu có đội chủ nhà nam, nữ Ninh Bình diễn ra vào khung giờ đẹp nhất (lúc 20 giờ tối) thì lượng khán giả vào xem trực tiếp rất ít ỏi. Đại diện ban tổ chức địa phương chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sau vòng bảng, các lượt đấu bán kết và vòng xếp hạng sẽ thu hút nhiều hơn người hâm mộ”.

Tất cả 16 đội bóng tham dự đều chung nhìn nhận rằng khán đài trống vắng người xem khiến tinh thần cầu thủ không thể hứng khởi nhất. Điều này khác hoàn toàn so với vòng 1, khi giải được tổ chức tại Đông Anh (Hà Nội). “Trong vòng 1, nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội) luôn kín khán giả và sự cổ vũ hò reo của người hâm mộ khiến các trận đấu cũng tranh tài sôi nổi. Chúng tôi cũng chưa hiểu vì sao rất ít khán giả đến nhà thi đấu Ninh Bình cổ vũ dù trên sân có không ít cầu thủ nổi tiếng tranh tài”, đại diện ban giám sát chuyên môn vòng 2 giải đấu bày tỏ.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng đánh giá môn bóng chuyền là môn thể thao được xã hội đặc biệt quan tâm tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì sao khán đài của giải vô địch quốc gia lại không có người cổ vũ vào xem thì chắc chắn nhà quản lý phải tìm được nguyên nhân để thay đổi.

Một số cầu thủ cho rằng, công tác truyền thông của mỗi địa phương nên làm hiệu quả. Bởi nếu giải đấu được quảng bá tốt, chắc chắn người dân địa phương biết nhiều hơn để vào xem. Ngược lại, thị hiếu xem thi đấu thể thao, đặc biệt là giải bóng chuyền của mỗi địa phương là khác nhau. Hiện tại, không ít địa phương ở Việt Nam luôn thu hút hàng nghìn khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ các trận đấu khi giải bóng chuyền quốc gia được tổ chức. Tuy nhiên, khán đài của nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình chưa có được điều này.

Không có nhiều khán giả cổ vũ, các trận đấu thiếu đi sự hứng khởi trên sân. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại 3 mùa giải gần nhất (2022, 2023, 2024) trước khi vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức ở Ninh Bình, nhiều địa điểm đã là nơi tranh tài giải bóng chuyền quốc gia như Vĩnh Yên (Phú Thọ), Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh… Tại đây, nhà tổ chức luôn thu hút đông đảo người xem vào cổ vũ thi đấu bóng chuyền. Dưới sân, các cầu thủ cống hiến nhiều pha bóng đẹp phục vụ khán giả. Trên khán đài, khán giả mang lại sự rộn ràng với những tràng pháo tay cổ vũ hay những tiếng hò reo động viên sau mỗi quả đập đẹp mắt. Chỉ có như thế, tinh thần VĐV đạt sự sung mãn nhất.

Năm nay là năm đầu tiên giải vô địch quốc gia còn 8 đội nam, 8 đội nữ. Tiêu chí để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam rút gọn số đội nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Tuy vậy, chất lượng thi đấu cũng phải có sự đối xứng là đông đảo khán giả cổ vũ trực tiếp thì giải đấu mới thành công.

Giải đấu còn diễn ra đến hết ngày 16-10.

MINH CHIẾN