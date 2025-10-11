Xác định 4 cặp đấu bán kết nội dung nam nữ giải bóng chuyền quốc gia 2025

Đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An đã vào bán kết giải năm nay. Ảnh: VTVBDLA

Sau khi vòng bảng kết thúc, các cặp bán kết tại vòng chung kết nội dung nam, nữ của giải năm nay đã được xác định.

Theo đó, 4 đội mạnh nhất nội dung nữ đã hình thành 2 cặp đấu bán kết gồm VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công Thương (thi đấu ngày 12-10) và Ninh Bình – Binh chủng Thông tin (thi đấu ngày 13-10). Từng đội bóng đều có ưu thế của mình tại vòng bảng. Tuy nhiên, các lượt trận cuối khép lại vào tối ngày 10-10 mới xác định chính thức cặp đấu bán kết giải năm nay.

Hiện tại, đội VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch quốc gia. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đội bóng của mình rất chờ đợi sẽ thi đấu hiệu quả tại bán kết để tiếp tục vào trận chung kết năm nay. Năm nay, lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến sự vắng mặt của Hóa chất Đức Giang lào cai tại top 4 đội mạnh nhất quốc gia. Tuy nhiên, các đội bóng vào bán kết tại Ninh Bình lần này đều là những đội bóng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Đội Biên Phòng MB là đội toàn thắng tại vòng bảng giải đấu năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Với nội dung nam, các cặp bán kết được xác định gồm Biên Phòng MB – Ninh Bình (thi đấu ngày 12-10) và Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng (thi đấu ngày 13-10). Cả 4 đội bóng nam vào bán kết đã thi đấu hiệu quả tại 7 trận ở vòng bảng. Trong số này, đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB chưa để thua trận. Tuy nhiên, tất cả đều thận trọng đối với trận bán kết.

4 đội nam, 4 đội nữ có 1 ngày chuẩn bị sau khi vòng bảng kết thúc để trở lại thi đấu lượt bán kết từ ngày 12-10. Giới chuyên môn dự báo bán kết sẽ diễn ra quyết liệt bởi đây là thời điểm quyết định tới chức vô địch của từng đội bóng. Theo điều lệ giải vô địch quốc gia 2025, các đội giành ngôi vô địch nam, nữ sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng.

MINH CHIẾN