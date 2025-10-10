Hai ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng nhập cuộc SV.League

SV.League Daido Life 2025-2026, Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Nhật Bản sẽ bắt đầu mùa giải chính thức vào cuối tuần này, với 14 trận đấu diễn ra trong nước từ thứ Sáu đến thứ Hai. Giải đấu này sẽ có sự góp mặt của 2 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy.

Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Nhật Bản bắt đầu mùa giải vào cuối tuần này. Ảnh: SV.League

Được thúc đẩy bởi khoản đầu tư khổng lồ của các đội tham gia vào việc củng cố đội hình, 8 tháng cạnh tranh sắp tới sẽ hứa hẹn đầy thú vị cho chức vô địch Nhật Bản. Với sự quy tụ của 14 đội, mùa giải chính thức sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 10-10, và mỗi đội sẽ thi đấu 44 trận cho đến ngày 5-4. Tám đội xuất sắc nhất sẽ lọt vào vòng play-off. Từ đây, các trận tứ kết, bán kết và chung kết đều sẽ diễn ra theo thể thức BO3 (Best of 3), là đội nào thắng 2 ván sẽ giành chiến thắng chung cuộc của trận đấu đó.

SV.League là giải bóng chuyền chuyên nghiệp hàng đầu dành cho cả nam và nữ tại Nhật Bản, và đây là mùa giải thứ 2 của phiên bản mới. Với việc rất nhiều ngôi sao quốc tế đã gia nhập trước khi mùa giải bắt đầu, bóng chuyền Nhật Bản mong chờ chất lượng giải đấu tiếp tục được nâng cao, từ đó cũng tìm thấy nhiều nhân tố bổ sung vào đội hình nòng cốt của đội tuyển quốc gia.

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam cũng sẽ hào hứng dõi theo màn trình diễn của 2 ngôi sao bóng chuyền nữ nước nhà. Trong màu áo thứ 3 của các CLB Nhật Bản, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tự tin sẽ hòa nhập và thể hiện tốt ở CLB mới Green Wings - trước đó, Thanh Thúy thi đấu trong màu áo Denso Airybees và gần nhất là PFU BlueCats. Thanh Thúy là một trong 3 tân binh được kỳ vọng của Green Wings, bên cạnh chủ công người Ba Lan Olivia Rozanski và phụ công người Bulgaria, Nasya Dimitrova.

Trong khi đó, phụ công Trần Thị Bích Thủy cũng gia nhập CLB Okayama Seagulls, trở thành ngôi sao bóng chuyền nữ thứ 2 của Việt Nam thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản, sau Thanh Thúy. Đáng chú ý, trong lần thứ 3 xuất ngoại, sau Thái Lan và Hàn Quốc, Bích Thủy là tân binh đáng chú ý duy nhất gia nhập vào đội hình trẻ của Okayama Seagulls.

HUY KHÔI