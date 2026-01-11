ASIAD 20 là nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026

Đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam sẽ có kế hoạch tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

Đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) của thể thao Việt Nam sẽ có nhiệm vụ tham dự ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại báo cáo chuẩn bị chuyên môn với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam mới nhất, bóng chuyền đặt trọng tâm tham dự ASIAD 20 dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam. Kế hoạch và mục tiêu thành tích cụ thể dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) Việt Nam sẽ được Ban huấn luyện xây dựng và báo cáo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trước khi trình lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam thời gian tới.

Tại ASIAD 19 tổ chức năm 2023 ở Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đứng hạng 4. Đây là kết quả tốt nhất của một đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam từng thể hiện tại Đại hội thể thao châu Á. Tại ASIAD 19, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tin tưởng giao trọng trách này.

Theo tìm hiểu, bóng chuyền còn đội tuyển bóng chuyền nam (trong nhà), đội tuyển nam, nữ bãi biển cũng xây dựng kế hoạch có thể góp mặt ASIAD 20. Tuy nhiên, dựa trên mục tiêu và dự báo về thành tích thi đấu, phương án có cử các đội tuyển trên tham dự ASIAD 20 hay không sẽ được tính toán kỹ lưỡng.

SEA Games 33-2025 là chương trình thi đấu quốc tế gần nhất có sự góp mặt của 4 đội tuyển bóng chuyền quốc gia của chúng ta. Đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) đã giành HCB, đội tuyển bóng chuyền nam (trong nhà) đứng hạng 4 còn đội tuyển nam, nữ bãi biển cùng giành HCĐ.

Cách đây 3 năm, sau khi chuẩn bị chuyên môn và tính toán kỹ càng về khả năng tranh chấp thành tích tại ASIAD 19, Cục TDTT Việt Nam chỉ cử đội tuyển bóng chuyền nữ (trong nhà) tham dự Đại hội trên. Năm 2025 được đánh giá là một trong những năm mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt các kết quả tích cực. Đáng chú ý, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần đầu giành suất chính thức thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thay đổi thứ hạng đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới FIVB.

Trong năm nay, ngoài nhiệm vụ ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng sẽ hướng đến thi đấu giải vô địch châu Á 2026. Đây là giải thu hút các đội bóng hàng đầu châu lục góp mặt.

Một số ý kiến cho rằng các đội tuyển bóng chuyền quốc gia còn lại cần những cơ hội tích lũy phát triển chuyên môn trong các giải đấu quan trọng. Về điều này, phương án cử các đội tham dự có thể sử dụng kinh phí xã hội hóa từ nguồn lực của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ được tính tới.

Năm nay vòng 1 giải vô địch quốc gia tổ chức từ ngày 6-4 đến 19-4. Chắc chắn, thời điểm tập huấn dành cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia (nếu có) sẽ được thực hiện sau khi kết thúc vòng 1 giải đấu.

MINH CHIẾN