Bóng chuyền Việt Nam có thể cử đại diện tham dự giải U18 châu Á 2026

Nhiều khả năng, các đội bóng chuyền trẻ của Việt Nam sẽ được cơ hội tham dự giải đấu ở cấp độ U18 của châu lục trong năm nay.

HLV trưởng sẽ được toàn quyền xây dựng kế hoạch dành cho các đội bóng trẻ, từ đó đề xuất tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 5-1, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết: “Công tác phát triển cầu thủ trẻ luôn là một trong những kế hoạch được Liên đoàn thực hiện. Năm nay châu Á sẽ có các giải U18 dành cho nam, nữ. Chúng tôi sẽ làm việc với Ban huấn luyện các đội tuyển nam, nữ để nắm bắt kế hoạch từ các HLV trưởng. Việc tham dự sẽ theo kế hoạch xây dựng chuyên môn của Ban huấn luyện đội nam và đội nữ. Liên đoàn luôn tạo điều kiện để VĐV trẻ được dự giải đấu ở cấp độ của mình để phát triển tốt nhất”.

Theo chương trình thi đấu năm 2026 của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, giải vô địch U18 nữ sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 tới 7-7 còn giải vô địch U18 nam châu Á tổ chức từ ngày 12 tới 18-7 ở Bahrain.

Năm 2024, bóng chuyền Việt Nam đã tạo cơ hội để các đội bóng chuyền trẻ nam, nữ được thi đấu giải vô địch U20 châu Á. Đây được xem là một trong những dịp hiếm có mà 2 đội bóng chuyền trẻ của Việt Nam thi đấu giải cấp độ trên ở cùng thời điểm. Từ giải vô địch U20 châu Á 2024, nhiều VĐV nam, nữ trẻ đã tích lũy thêm chuyên môn tích cực. Cũng từ giải này, đội nữ trẻ Việt Nam giành suất chính thức tham dự giải U21 vô địch thế giới 2025. Lần đầu tiên, bóng chuyền trẻ Việt Nam có suất chính thức tham dự giải trẻ cấp độ thế giới.

Từ giải U21 vô địch thế giới 2025, bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam đã có nhiều VĐV tiếp tục thành công chuyên môn như Lê Như Anh, Bùi Thị Ánh Thảo được góp mặt SEA Games 33-2025 và giành HCB ở Thái Lan.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tiến tới Đại hội nhiệm kỳ mới. Chắc chắn việc đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn bóng chuyền trẻ trong nhiệm kỳ đã qua được nhà quản lý thực hiện. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, cầu thủ bóng chuyền nam, nữ trẻ Việt Nam nếu được cơ hội thi đấu giải quốc tế sẽ trưởng thành hơn. Dù vậy, việc phát triển theo lộ trình và định hướng thực hiện, theo các kế hoạch được HLV trưởng bóng chuyền nam, nữ xây dựng.

MINH CHIẾN