Lần đầu tiên giải bóng chuyền vô địch quốc gia có ngoại binh Mông Cổ tham dự

Chủ công Batsuuri Battur sẽ là ngoại binh Mông Cổ đầu tiên được đăng ký góp mặt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Việt Nam.

Cầu thủ Batsuuri Battur là ngoại binh của đội nam Ninh Bình tại vòng 1 giải quốc gia năm nay. Ảnh: MONGOLIAVOLLEYBALL

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam Ninh Bình đã có được chữ ký của chủ công Batsuuri Battur để tăng cường đội hình tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Theo nguồn tin của SGGP, tay đập này sẽ tới Việt Nam và chính thức ra mắt đội bóng của HLV Bùi Trung Thảo để tranh tài Cúp Hoa Lư – Bình Điền 2026 từ ngày 18-3 sắp tới tại Ninh Bình.

Batsuuri Battur sở hữu chiều cao 1m92 với khả năng bật đà tấn công lên tới 3m30. Tay đập đang thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Ấn Độ trước khi đến với đội nam Ninh Bình. Trong sự nghiệp, Batsuuri Battur từng nhận danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Mông Cổ năm 2024.

Việc đạt được thỏa thuận góp mặt trong đội hình Ninh Bình thì Batsuuri Battur trở thành cầu thủ Mông Cổ đầu tiên thi đấu tại Việt Nam từ trước tới nay. Đội bóng cố đô Hoa Lư từng tăng cường 2 ngoại binh Napadet Bhinijdee (Thái Lan, vòng 1) và Yaisel Puñales Mendieta (Cuba, vòng 2) tại giải vô địch quốc gia 2025. Dẫu thế, đội bóng của HLV Bùi Trung Thảo chỉ đứng hạng 4 chung cuộc. Năm nay, đội bóng rất kỳ vọng sẽ có kết quả tốt để giữ thứ hạng trong nhóm đầu giải quốc gia.

Cũng trong sự chuẩn bị chuyên môn, đội nam Ninh Bình quyết định không mượn tăng cường chủ công Trần Đức Hạnh từ đội hạng A Hà Tĩnh. Năm nay, đội bóng chỉ mượn tay đập Đinh Văn Phương từ đội Hà Tĩnh để củng cố lực lượng. Năm ngoái, Đinh Văn Phương và Trần Đức Hạnh từng khoác áo đội Ninh Bình tại giải vô địch quốc gia 2025.

