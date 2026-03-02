Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đạt thỏa thuận với ngoại binh Cai Xiaoqing

Nếu không có gì thay đổi, tay đập Trung Quốc Cai Xiaoqing sẽ trở lại Việt Nam vào trung tuần tháng 3 để chuẩn bị vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026.

Cầu thủ Cai Xiaoqing gần như chắc chắn là ngoại binh của đội nữ Thanh Hóa tại vòng 1 giải năm nay. Ảnh: BTH

Đại diện Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa (đơn vị quản lý đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa) đã trao đổi cùng SGGP ngày 2-3: “Đội bóng có mục tiêu quan trọng về chuyên môn trong năm nay. Chúng tôi sẽ thuê ngoại binh tăng cường tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026. Cầu thủ Cai Xiaoqing là gương mặt được đội bóng liên hệ. Hiện tại, về cơ bản các bên thỏa thuận đi đến thống nhất. Tay đập này dự kiến sẽ sang Việt Nam thi đấu sau khi kết thúc giải ở Trung Quốc”.

Hiện tại Cai Xiaoqing đang thi đấu cho đội Henan Shuanghui tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-4 tới 19-4. Về cơ bản, Cai Xiaoqing sẽ đủ thời gian hòa nhập với đội Thanh Hóa khi có mặt tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội nữ Thanh Hóa cho biết chỉ khi cầu thủ này có mặt ở Việt Nam thì mới công bố chính thức về lực lượng thi đấu cuối cùng.

Cai Xiaoqing sở hữu chiều cao 1m80 nhưng có khả năng phòng thủ bước 1 hiệu quả cùng lối chơi tấn công tốt. Tay đập này từng khoác áo đội nữ Thanh Hóa tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024 và để lại nhiều ấn tượng. Lối chơi của Cai Xiaoqing phù hợp với chiến thuật mà HLV Bùi Huy Sơn đang chuẩn bị cho đội nữ Thanh Hóa tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

MINH CHIẾN