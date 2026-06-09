Ngành TDTT tỉnh Đồng Nai đề xuất đăng cai vòng chung kết nội dung nam giải hạng A toàn quốc 2026

Đội bóng chuyền nam Đồng Nai đã giành quyền vào vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: BÓNG CHUYỀN ĐỒNG NAI

Theo tìm hiểu, ngành TDTT tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến tới Ban tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 để đề xuất xin làm chủ nhà vòng chung kết nội dung nam. Tuy nhiên, bộ phận chuyên môn của giải đấu cũng như Ban tổ chức mới tiếp nhận đề xuất và chưa có quyết định cuối cùng.

Vòng bảng của giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 vừa bế mạc ở Điện Biên. Giải đấu đã thu hút 24 đội bóng tham gia tranh tài. Từ các trận đấu vòng bảng, 8 đội nữ đã giành quyền vào vòng chung kết gồm TPHCM, Thái Nguyên, Trẻ Binh chủng Thông tin, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Ninh. 8 đội nam có thành tích tốt nhất và nhận suất vào vòng chung kết năm nay gồm Trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trẻ Biên Phòng, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an Phú Thọ, Hà Tĩnh.

Trong điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành, vòng chung kết của giải đấu sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12 năm nay. Điều này đồng nghĩa, sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 kết thúc, vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 mới diễn ra.

Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 chỉ trao 1 suất nam, 1 suất nữ thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2027 đối với đội nam, nữ vô địch giải năm nay. Điều lệ giải đấu ghi rõ: “Các đội bóng thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài, không trùng với VĐV nước ngoài đang thi đấu cho các đội tại giải vô địch quốc gia 2026. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân. Nếu VĐV nước ngoài đang được thay bằng VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo quy định chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

MINH CHIẾN