Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 lắp hệ thống Video Challenge Eyes tại vòng chung kết

Các trận đấu của vòng chung kết giải sẽ được lắp hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) phục vụ trọng tài điều hành chuyên môn.

Hệ thống Video Challenge Eyes sẽ được lắp tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ban tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 cùng Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ thực hiện lắp hệ thống Video Challenge Eyes tại vòng chung kết.

Năm nay, vòng bảng của giải được diễn ra tại Điện Biên từ ngày 16 tới 30-5. Vòng chung kết của giải đấu được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12 sẽ là thời điểm quyết định suất thăng hạng nên các đội đặt mục tiêu cao không bỏ qua cơ hội thuê tăng cường ngoại binh.

Năm ngoái, vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 đã tổ chức tại nhà thi đấu Hà Tĩnh và lần đầu tiên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lắp hệ thống Video Challenge Eyes.

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định 24 đội bóng đăng ký thi đấu chính thức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Theo đó, nội dung nam có các đội Tây Ninh, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, trẻ Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trung tâm TDTT Quân đội, SKH Life Khánh Hòa, Công an Phú Thọ, trẻ Ninh Bình, Đồng Nai và trẻ TPHCM.

Nội dung nữ có các đội gồm TPHCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long và trẻ Hà Nội. Theo chương trình thi đấu, các trận của vòng bảng tại Điện Biên đối với các nội dung nam, nữ sẽ diễn ra 4 khung giờ (đối với 4 trận/ngày) lần lượt vào lúc 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ và 20 giờ.

Ban tổ chức sẽ bốc thăm 13 đội nam và 11 đội nữ vào các bảng đấu theo quy định (mỗi nội dung có 2 bảng thi đấu).

Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 quy định đội vô địch nam và vô địch nữ sẽ được suất thăng hạng, lên chơi giải vô địch quốc gia 2027.

MINH CHIẾN

