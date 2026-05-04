23 đội bóng sẽ tranh tài tại giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026

Các đội bóng tại giải hạng A toàn quốc 2026 đang tích cực chuẩn bị chuyên môn hướng tới tranh tài vòng bảng được tổ chức ở Điện Biên.

Đội nữ Quảng Ninh (áo xanh) đã thua trận tại chung kết năm ngoái nên năm nay sẽ quyết tâm làm lại để có thành tích tốt nhất ở giải hạng A toàn quốc 2026. Ảnh: VFV

Tính đến thời điểm này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định 23 đội bóng sẽ tham gia tranh tài vòng bảng của giải hạng A toàn quốc 2026.

Nội dung nam sẽ có các đội gồm Tây Ninh, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, trẻ Biên Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trung tâm TDTT Quân đội, SHK Life Khánh Hòa, Công an Phú Thọ, Trẻ Ninh Bình và Đồng Nai.

Nội dung nữ sẽ có các đội TPHCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long và trẻ Hà Nội.

Giải đấu sẽ tổ chức vòng bảng từ ngày 16 tới 30-5 tại Điện Biên. Vòng chung kết của giải đấu được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 17 tới 27-12 sẽ là thời điểm quyết định suất thăng hạng nên các đội đặt mục tiêu cao không bỏ qua cơ hội thuê tăng cường ngoại binh.

Tại mùa giải mới, các đội bóng tham dự giải hạng A toàn quốc 2026 được quyền chuyển nhượng cầu thủ theo quy định hiện hành. Đội vô địch nam và vô địch nữ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ có suất thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2027.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quy định tại Điều lệ giải đấu cho phép các đội được chuyển nhượng 2 VĐV lên thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026. Đồng thời, điều lệ giải đấu ghi rõ: “Các đội bóng thi đấu ở giải hạng A toàn quốc 2026 được phép chuyển nhượng 2 VĐV nước ngoài, không trùng với VĐV nước ngoài đang thi đấu cho các đội tại giải vô địch quốc gia 2026. Trong mọi thời điểm, chỉ 1 VĐV nước ngoài được thi đấu trong sân. Nếu VĐV nước ngoài đang được thay bằng VĐV libero thì tính là VĐV nước ngoài đang ở ngoài sân. Thủ tục thuê VĐV nước ngoài theo quy định chuyển nhượng VĐV của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Điều lệ giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 quy định cầu thủ được triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia mà không thực hiện theo yêu cầu của Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hoặc đội bóng không cho VĐV tập huấn đội tuyển quốc gia với bất kỳ lý do nào (trừ trường hợp bất khả kháng và có sự đồng ý của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam), Liên đoàn sẽ xem xét không cho VĐV, đội bóng thi đấu tại các vòng đấu, giải đấu chính thức của Liên đoàn.

Năm ngoái, đội nữ Hà Nội và nam TPHCM đã vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 sau đó có mặt tại giải vô địch quốc gia 2026.

MINH CHIẾN