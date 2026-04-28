Ông Dương Mạnh Tiến được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

25 người chèo lái con thuyền bóng chuyền Việt Nam

Ngày 28-4 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2026-2031) đã tổ chức Đại hội đại biểu với nhiều nội dung quan trọng. Đánh giá về nhiệm kỳ cũ, khóa 7 (2021-2026), Tổng thư ký Lê Trí Trường đã có báo cáo các công tác thực hiện. Trong đó, các thành tích nổi bật của bóng chuyền nữ (trong nhà) đã được đưa ra. Tuy nhiên, nhìn lại khóa 7, có một số điểm được Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền đã đưa ra để rút kinh nghiệm như vậy sẽ tổ chức tốt hơn hệ thống thi đấu các giải quốc gia và nâng cao trình độ của các đội tuyển bóng chuyền quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 8, Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam định hướng bầu không quá 30 ủy viên Ban chấp hành. Sau khi thống nhất, Đại hội đã bầu số lượng ủy viên Ban chấp hành là 25 người. Trong đó, đại diện cơ quan quản lý nhà nước có 2 ủy viên; đại diện các cơ quan, địa phương có 4 ủy viên; đại diện doanh nghiệp, truyền thông thông là 4 ủy viên; đại diện các câu lạc bộ là 7 ủy viên trong khi đại diện các đoàn địa phương có 4 ủy viên, các trường đại học TDTT có 2 ủy viên; đại diện giám sát trọng tài có 2 ủy viên và đại diện văn phòng Liên đoàn có 1 ủy viên.

Đáng chú ý, ở Đại hội nhiệm kỳ 8 (2026-2031), không có cá nhân nào tự ứng cử tham gia Ban chấp hành. Trong nhiệm kỳ trước, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khóa 7 đã có 1 ứng viên tự ứng cử và được chấp thuận.

Tại Đại hội nhiệm kỳ 8 (2025-2031), ông Dương Mạnh Tiến (Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần thể thao Việt Nam) trúng cử Chủ tịch. Liên đoàn bầu 4 Phó Chủ tịch là bà Trần Thùy Chi, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Trí Trường, ông Vũ Quang Huy. Ông Lê Trí Trường tiếp tục được giao nhiệm vụ là Tổng thư ký nhiệm kỳ 8.

Nhiệm vụ giành HCV SEA Games 34-2027

Ngoài các mục tiêu phát triển bóng chuyền Việt Nam, hướng tới đào tạo huấn luyện và tìm nguồn lực xã hội hóa. Mục tiêu tập trung của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong khóa 8 (2026-2031) là phải giành được HCV Đại hội thể thao Đông Nam Á. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV đối với đội tuyển nam Việt Nam hoặc đội tuyển nữ Việt Nam. Bóng chuyền bãi biển Việt Nam giành HCB tại kỳ Đại hội trên.

Cùng với đó ở ASIAD 20 tổ chức năm 2026, bóng chuyền nữ VIệt Nam góp mặt top 4 còn bóng chuyền nam (trong nhà) góp mặt top 8.

Với giải vô địch châu Á, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tập trung để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phấn đấu đứng trong top 3 qua các lần tham dự từ đó có suất góp mặt giải VNL của thế giới. “Chúng ta sẽ tập trung đào tạo huấn chuyên môn và dựa trên thực tế để có những sự đầu tư. Trong đó, bóng chuyền Việt Nam thực hiện các kế hoạch, chương trình đào tạo của Cục TDTT Việt Nam giúp môn bóng chuyền tiếp tục có được sự đầu tư hiệu quả nhất”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường bày tỏ.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổng kết tài chính của nhiệm kỳ 7 (2021-2026). Qua đó, số liệu được báo cáo cho biết qua từng năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đều có nguồn thu lớn. Hiện tại, số tiền từ nhiệm kỳ cũ chuyển qua nhiệm kỳ mới (tính tới tháng 3-2026) là hơn 9,3 tỷ đồng.

Chủ tịch Dương Mạnh Tiến: “Tôi rất vinh dự khi được bầu giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn. Bóng chuyền là môn có sức hút, sự quan tâm và các giải đấu hấp dẫn tại Việt Nam. Tôi rất kỳ vọng mình và Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ 8 sẽ nỗ lực tiếp tục làm công tác chuyên môn, phát triển phong trào và thành tích tốt hơn nữa”.

