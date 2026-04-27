Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chuyên gia Karl Lim từng góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết kế hoạch tiếp tục thuê chuyên gia thể lực Karl Lim cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026 vẫn thực hiện. Chuyên gia này sẽ tới Việt Nam khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu tập huấn các cầu thủ.

Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh với giai đoạn đầu tiên vào cuối tháng 5.

Năm ngoái, chuyên gia Karl Lim đã đồng hành với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam ở chương trình tập chuyên môn.

Vị chuyên gia này đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33-2025 với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là chuyên gia có kinh nghiệm huấn luyện thể lực vì lẽ đó, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bổ sung để hỗ trợ trong quá trình làm chuyên môn.

Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa tiết lộ lực lượng cầu thủ sẽ được tập huấn giai đoạn đầu tiên của năm 2026. Chúng ta có nhiệm vụ thi đấu AVC Cup 2026 ở Philippines từ ngày 6-6 tới 13-6. Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã bốc thăm bảng đấu của giải trên. Theo đó Bảng A có Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan. Bảng B có Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Lebanon.

MINH CHIẾN