Bóng chuyền

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ trở lại với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

SGGPO

Năm nay, chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ tiếp tục đồng hành với Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chuyên gia Karl Lim từng góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chuyên gia Karl Lim từng góp mặt SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết kế hoạch tiếp tục thuê chuyên gia thể lực Karl Lim cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026 vẫn thực hiện. Chuyên gia này sẽ tới Việt Nam khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bắt đầu tập huấn các cầu thủ.

Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Đại học TDTT Bắc Ninh với giai đoạn đầu tiên vào cuối tháng 5.

Năm ngoái, chuyên gia Karl Lim đã đồng hành với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam ở chương trình tập chuyên môn.

Vị chuyên gia này đã tham dự giải vô địch thế giới 2025 và SEA Games 33-2025 với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là chuyên gia có kinh nghiệm huấn luyện thể lực vì lẽ đó, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bổ sung để hỗ trợ trong quá trình làm chuyên môn.

Hiện tại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chưa tiết lộ lực lượng cầu thủ sẽ được tập huấn giai đoạn đầu tiên của năm 2026. Chúng ta có nhiệm vụ thi đấu AVC Cup 2026 ở Philippines từ ngày 6-6 tới 13-6. Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã bốc thăm bảng đấu của giải trên. Theo đó Bảng A có Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan. Bảng B có Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Kazakhstan, Lebanon.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền Karl Lim bóng chuyền Việt Nam SEA Games 33-2025 ASIAD 20 Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn