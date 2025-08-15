Bóng chuyền

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ về nước sau giải vô địch thế giới 2025

SGGPO

Chuyên gia thể lực Karl Lim sẽ đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025 sắp tới.

Ông Karl Lim đang là chuyên gia thể lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: AVC
Chuyên gia thể lực Karl Lim cho biết ông sẽ đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới, sau đó trở lại Australia ngắn ngày. Giải vô địch thế giới 2025 tổ chức từ ngày 22-8 tới 9-7.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là 1 trong 32 đội có suất chính thức thi đấu giải vô địch thế giới 2025. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ có các trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Hiền và Karl Lim trong đợt thi đấu giải vô địch thế giới 2025.

Chuyên gia thể lực Karl Lim sang Việt Nam theo chương trình hỗ trợ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) từ tháng 4. Ông đã làm việc với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc đợt tập huấn đầu tiên sau khi dự giải vô địch thế giới 2025. Do vậy, chuyên gia thể lực cũng kết thúc công việc tại giai đoạn đầu cùng bóng chuyền nữ Việt Nam. Dự kiến, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trở lại tập huấn giai đoạn thứ 2 vào tháng 11 và ông Kark Lim sẽ tiếp sang Việt Nam đồng hành cùng các cầu thủ.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Đông Anh (Hà Nội) để chuẩn bị tham dự giải vô địch thế giới. Chúng ta được bốc thăm nằm ở Bảng G của giải cùng đội Ba Lan, Đức và Kenya. Trong đó, đội Kenya sẽ tới Việt Nam tập huấn từ ngày 15-8 cùng cầu thủ Việt Nam.

MINH CHIẾN

