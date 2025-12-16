Chủ công Trần Thị Thanh Thúy chưa sang Nhật Bản thi đấu sau SEA Games 33

Đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ về Việt Nam ít ngày sau SEA Games 33-2025 rồi mới di chuyển trở lại Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy đã xúc động rơi nước mắt sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thua đáng tiếc tại chung kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trần Thị Thanh Thúy đã có lịch trình di chuyển về Nhật Bản sau SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Tuy nhiên, cô sẽ về nước cùng đồng đội ngày 16-12 và lưu lại với gia đình ít ngày sau đó sẽ sang Nhật Bản tiếp tục thi đấu.

Kỳ SEA Games 33-2025 là lần tham dự thứ 6 liên tiếp ở đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á của Trần Thị Thanh Thúy. Trong các lần tham dự, cô đều thể hiện phong độ tốt nhất cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay là một trong những kỳ Thanh Thúy để lại nhiều cảm xúc với người hâm mộ. Sau trận chung kết trước Thái Lan và chúng ta thua 2-3, cô không giấu nổi xúc động khi đã khóc nhiều. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những cơ hội để chạm tay vào ngôi vô địch nhưng chúng ta còn thiếu một chút may mắn.

Thanh Thúy được người hâm mộ cổ vũ tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo thống kê của Ban tổ chức, Trần Thị Thanh Thúy là người ghi điểm nhiều nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại trận chung kết. Cô mang về 24 điểm. Người thứ 2 ghi điểm tốt cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là phụ công Trần Thị Bích Thủy (15 điểm). Đây là 2 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong buổi sáng sớm ngày 16-12, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã đáp chuyến bay từ Thái Lan trở lại Nhật Bản để kịp tiếp tục thi đấu ngay sau SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, chủ công Vi Thị Như Quỳnh có 14 điểm. Với đội Thái Lan, chủ công Sasipapron ghi điểm tốt nhất với 28 điểm. Tiếp theo là Pimpichaya với 24 điểm.

MINH CHIẾN