Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 15-12: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ lỡ ngôi vô địch

Ngày thi đấu 15-12, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV ở môn điền kinh và wushu. Trong cuối ngày, trận chung kết bóng chuyền nữ diễn ra giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam thu hút đông đảo sự chú ý. Đáng tiếc, tuyển Việt Nam lại lỡ hẹn cùng ngôi vô địch.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đã chơi cống hiến ở chung kết nhưng lỡ cơ hội vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục là cuộc so tài được chờ đợi nhất của khu vực Đông Nam Á. Một trận đấu quá hấp dẫn khi hai đội so kè từng điểm một và phải đến séc thứ 5 mới phân tranh được kết quả. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để lỡ tấm HCV trong gang tấc với tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp quyết định từ đội chủ nhà (tỷ số 2-3 nghiêng về Thái Lan).

Trong ngày 15-12, đội tuyển điền kinh Việt Nam có thêm cú hat-trick HCV do công của Nguyễn Thị Oanh nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 27 giây 93, Quách Thị Lan ở nội dung 400m rào nữ và Nguyễn Trung Cường nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam.

Đội tuyển wushu Việt Nam đã có cú đúp HCV của võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ hạng 60kg nữ) và Trương Văn Chưởng (tán thủ hạng 70kg nam).

THƯ NGUYỄN