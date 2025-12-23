Tuyển thủ tham dự SEA Games 33 được nhận thưởng ra sao

Các mức thưởng của huấn luyện viên, vận động viên giành thành tích SEA Games 33-2025 bắt đầu được thực hiện và ngoài quy định của Nhà nước thì không ít đội tuyển thể thao còn có thưởng “nóng”.

Thưởng dành cho các VĐV vẫn đang được hy vọng sẽ trả đúng thời gian, đúng quy định. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam đã về nước sau SEA Games 33-2025 và đạt tổng thành tích 87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ.

Theo tìm hiểu của SGGP, bộ phận tài chính kế toán của Cục TDTT Việt Nam đã tổng hợp số liệu thành tích từ các bộ môn có đội tuyển quốc gia tham dự và đạt thành tích huy chương tại SEA Games 33-2025 qua đó tính mức thưởng tương ứng từng HCV, HCB, và HCĐ đúng quy định.

Hiện tại, các kết quả thi đấu SEA Games 33-2025 được hưởng chế độ khen thưởng theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được Chính phủ ban hành ngày 7-11-2018. Mức thưởng dành cho kết quả thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng tương ứng mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ. Mỗi kỷ lục SEA Games sẽ được nhận thêm 20 triệu đồng.

Trước khi SEA Games 33-2025 khởi tranh, Cục TDTT Việt Nam đã có tham mưu, đề xuất tới Bộ VH-TT-DL để báo cáo cấp quản lý về mức chế độ mới. Tuy nhiên, Nghị định mới về chế độ dành cho HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập huấn, thi đấu chưa được ban hành. Vì vậy, thành tích tại SEA Games 33-2025 vẫn hưởng theo quy định hiện hành. Trong các kỳ SEA Games 31 và 32, HLV, VĐV của thể thao Việt Nam sau khi đạt kết quả thi đấu đều được khen thưởng theo quy định trên.

Lúc này, nhiều HLV, HLV chờ các khoản thưởng “nóng” được nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao ở môn mình cũng như của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ trao tặng như cam kết.

Ghi nhận thực tế, một số Liên đoàn, Hiệp hội thể thao đã thưởng trực tiếp bằng tiền mặt theo mức thưởng “nóng” cam kết tới tay từng VĐV ngay khi giành huy chương tại SEA Games 33-2025. Quan điểm của đại diện nhiều Liên đoàn, Hiệp hội thể thao thì các mức thưởng là sự động viên tinh thần nên tuyển thủ được cầm tay luôn bằng tiền mặt sẽ mang giá trị “nóng” đúng về nghĩa đen. Trước khi sang Thái Lan, nhiều đội tuyển thể thao quốc gia như bắn súng, karate, kickboxing, boxing (quyền Anh), bóng chuyền, taekwondo, điền kinh, triathlon, thể dục, võ thuật tổng hợp (MMA)… đã được cam kết các khoản thưởng động viên tinh thần. Về cơ bản, thưởng “nóng” là đa dạng và VĐV đang dần nhận được từ Liên đoàn, Hiệp hội của mình.

Tuyển thủ Việt Nam thi đấu đạt thành tích SEA Games 3-2025 đều được khen thưởng theo quy định và cam kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, thưởng “nóng” của Đoàn thể thao đối với mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ tại SEA Games 33-2025 từng được thông báo tương ứng 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng.

Mức thưởng được cho biết sẽ chuyển vào tài khoản từng tuyển thủ đạt thành tích (theo kết quả huy chương) ngay khi về nước. Thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam được kêu gọi từ các đơn vị đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam cùng Đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, từng VĐV rất kỳ vọng thưởng sẽ được trả đúng khi về nước thay vì bị…chậm.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được Liên đoàn điền kinh Việt Nam công bố thưởng 1 tỷ đồng khi hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Các đội bóng đá U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, futsal Việt Nam đều được công bố các mức khen thưởng từ thành tích SEA Games 33-2025.

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ban hành ngày 7-4-2022 của Hội đồng Nhân dân TPHCM về một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV của TPHCM quy định thưởng thành tích SEA Games: VĐV nữ giành 1 HCV nhận 58 triệu đồng còn VĐV nam nhận 52 triệu đồng. Thành tích 1 HCB sẽ thưởng VĐV nữ 32 triệu đồng, VĐV nam là 29 triệu đồng. Thành tích 1 HCĐ sẽ thưởng 25,5 triệu đồng cho VĐV nữ còn VĐV nam nhận 23 triệu đồng. VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ hưởng chế độ hỗ trợ tương ứng là 12,5 triệu đồng/tháng, 8,5 triệu đồng/tháng, 7 triệu đồng/tháng và được hưởng 2 năm theo chu kỳ SEA Games. Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 6-12-2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành đã quy định trợ cấp khen thưởng đặc thù thành tích 1 HCV SEA Games là 15 triệu đồng/tháng, 1 HCB là 8,5 triệu đồng/tháng, 1 HCĐ là 7 triệu đồng/tháng và hưởng theo chu kỳ 2 năm.

MINH CHIẾN