Hai đội tuyển U22 Việt Nam và nữ Việt Nam tiếp tục nhận thưởng sau SEA Games 33

Nhằm ghi nhận thành tích và những nỗ lực cống hiến của các đội tuyển bóng đá Việt Nam tại SEA Games, nhiều doanh nghiệp và tập thể đã dành sự quan tâm, động viên thiết thực bằng cả vật chất lẫn tinh thần.

Đội tuyển nữ Việt Nam được nhà tài trợ Acecook và Hảo Hảo thưởng 500 triệu đồng ngay sau khi về nước.

Với đội tuyển nữ, chiến thắng trong lòng người hâm mộ là chiến thắng lớn nhất, dù bị tước đi 1 bàn thắng hợp lệ bởi lỗi sai sót nghiêm trọng của trọng tài biên trong trận chung kết, và chưa thể có lần thứ 9 giành HCV Sea Games. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Các cô gái đã chiến đấu kiên cường đến những giây phút cuối cùng vì màu cờ sắc áo, họ chỉ chịu thua trên chấm luân lưu đầy may rủi. Đội tuyển nữ xứng đáng được tưởng thưởng và ghi nhận cho tinh thần đó, vì thế Acecook và Hảo Hảo thưởng ngay 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi họ về nước.

Trước đó, ngày 18-12-2025 tại Thái Lan, Acecook cũng đã trao thưởng trị giá 500 triệu đồng cho Đội tuyển U22 Việt Nam, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33.

Có thể nói, để phát triển bền vững bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng cần thêm rất nhiều những người đồng hành bền bỉ, kiên trì, luôn bên cạnh ủng hộ dù vinh quang hay gian khó. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần đoàn kết và những khoảnh khắc hạnh phúc đến với người hâm mộ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần ESIM Du lịch, Công ty Cổ phần Công nghệ Y học Dr Dfit và Đội bóng U50 đã trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt/đơn vị để ghi nhận thành tích và sự cống hiến của đội tuyển tại SEA Games 33.

Nhiều nhà tài trợ khác đã kịp thời động viên cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần ESIM Du lịch cam kết hỗ trợ toàn bộ gói Data Internet quốc tế cho tất cả các thành viên đội tuyển trong mọi chuyến du đấu hoặc tập huấn ở nước ngoài trong hai năm 2026 và 2027. Sự đồng hành này góp phần giúp đội tuyển luôn duy trì kết nối thông tin thuận tiện, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn và sinh hoạt trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế.

Cũng trong dịp này, Công ty TNHH Xe điện MOVE Việt Nam đã trao thưởng động viên cho Đội tuyển Bóng đá U22 Nam và Đội tuyển Nữ Việt Nam tại SEA Games 2025, với mức thưởng 100 triệu đồng cho mỗi đội.

Những phần thưởng và sự đồng hành kịp thời từ các doanh nghiệp, tổ chức và tập thể xã hội là nguồn động viên quý báu, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với bóng đá Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực để các đội tuyển tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG