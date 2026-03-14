Thủ quân Tùng Quốc tỏa sáng giúp Becamex TPHCM giành trọn 3 điểm

Tiếp Hà Tĩnh ở vòng 16 LPBank V-League vào tối 14-3 với nhiệm vụ phải thắng để tránh bị nhóm đội phía sau bắt kịp, Becamex TPHCM đã giải quyết tốt bằng trận thắng 2-0.

Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng trước sự bám sát của cầu thủ đội chủ nhà.

Đội chủ nhà vốn có hành trình khá thú vị từ đầu mùa khi thường thi đấu thành công trên sân khách, nhưng ngược lại khá thất thường khi về sân nhà. Chính điều đó làm người hâm mộ đất Thủ không kém lo ngại ở vòng 16 khi tiếp Hà Tĩnh vốn có lối đá khó chịu. Cùng với đó, Hà Tĩnh còn có nhiều nhân tố nổi bật có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

Trước tình thế như trên, Becamex TPHCM nhập cuộc đầy quyết tâm với các pha lên bóng tốc độ, nhất là từ hai biên. Với tỷ lệ kiểm soát bóng trội hơn đội khách (55%) cùng số lần dứt điểm cầu môn nhiều hơn, nhưng những cú sút vội hoặc thiếu chính xác đã không đủ gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Hugo và Thanh Hậu hoạt động khá xông xáo, nhiều phen gây sóng gió trong vòng 16m50 của Hà Tĩnh, nhưng bàn thắng cứ trôi đi trước mũi giày của họ, nhất là tiền đạo Hugo. Tình huống đáng chú ý đầu tiên vào phút 35 khi Việt Cường bị ngã trong vòng 16m50 Hà Tĩnh sau pha va chạm với hậu vệ đội khách. Ban đầu, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cắt còi báo có phạt 11m, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã xác định không có phạm lỗi.

Tình huống suýt thua đã làm Hà Tĩnh bừng tỉnh, họ thi đấu gắn kết hơn và những pha lên bóng phản công qua hai tiền vệ tổ chức Trọng Hoàng, Lê Viktor nhiều phen làm “nóng” hàng thủ Becamex TPHCM. Đội khách tăng tốc từ đầu hiệp hai và nhiều lần khiến thủ môn đội chủ nhà vất vả cứu thua. Ở vào thế trận cân bằng như trên, Becamex TPHCM đã có bàn thắng dẫn trước từ cú sút xa đẹp mắt của Tùng Quốc.

Siêu phẩm thành bàn của Tùng Quốc đã giúp đội bóng đất Thủ lên tinh thần, thi đấu hay hơn, nhất là vận hành “bài” phản công vốn là thế mạnh. Phút 86, những nỗ lực của Hà Tĩnh như kết thúc với bàn ấn định tỷ số 2-0 từ cú dứt điểm cận thành của ngoại binh Hugo Alves. Thắng trận này giúp Becamex TPHCM đạt 18 điểm, tạo khoảng cách 7 điểm với đội cuối bảng PVF khá an toàn.

LÊ ANH