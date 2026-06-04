U19 Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp tại giải U19 Đông Nam Á 2026

Ở lượt trận thứ hai của bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 4-6, đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước U19 Myanmar, qua đó tạm dẫn đầu bảng này.

U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh qua chiến thắng áp đảo trước U19 Myanmar. Ảnh: VFF

Trước đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao hơn U19 Timor Leste, các cầu thủ U19 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Tấn công nhiều cũng như áp đảo về số lần sút cầu môn, nhưng phải đến phút 28, U19 Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống đá phạt góc, bóng được đánh đầu trả ngược vào trong để Tấn Dũng bật cao đánh đầu nối, đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Thoải mái tâm lý sau bàn mở tỷ số, lối chơi của U19 Việt Nam thanh thoát hơn và trước khi hiệp đầu khép lại, Công Hậu kịp ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của chân sút này kể từ đầu giải.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép với cường độ cao. Phút 49, Công Hậu tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thuận lợi để Văn Bách khống chế và dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 62, Công Hậu bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U19 Việt Nam. Trên chấm 11m, Duy Khang thực hiện thành công, gia tăng cách biệt lên 4-0.

Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Sumatera Utara Main ở những phút cuối trận, ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Đã có tỷ số cách biệt, tâm lý thi đấu của U19 Việt Nam thoải mái hơn và tiếp tục tạo sức ép để tìm thêm bàn thắng. Những nỗ lực của đội cũng được đền đáp ở phút 84 khi Thiên Phú, cầu thủ vừa được tung vào sân từ băng ghế dự bị, bật cao đánh đầu chuẩn xác từ tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho U19 Việt Nam.

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, U19 Việt Nam có được 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại 8/0 để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 7-6, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia trong trận đấu quan trọng để tranh ngôi đầu bảng.

LÊ ANH