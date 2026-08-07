Đội tuyển Việt Nam chờ hơn 2 năm để có chiến thắng tại sân Mỹ Đình

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sau 792 ngày mới có được chiến thắng tiếp theo trên sân Mỹ Đình, khi vượt qua Campuchia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam sau hơn 2 năm đã có chiến thắng tiếp theo trên sân Mỹ Đình. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 7-8, đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, qua đó khép lại vòng bảng với ngôi đầu khi có 10 điểm cùng thành tích bất bại. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết, mà còn đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 2 năm đội tuyển Việt Nam được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân Mỹ Đình.

Trước khi thắng Campuchia, lần gần nhất đội tuyển Việt Nam ca khúc khải hoàn tại sân Mỹ Đình đã từ ngày ngày 6-6-2024, khi vượt qua Philippines 3-2 ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Kim Sang-sik trên cương vị “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam, mở ra giai đoạn thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam sau thời HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Mỹ Đình chưa thực sự trở thành điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, dù toàn đội giữ thành tích bất bại tại các sân Phú Thọ, Thái Nguyên, Thiên Trường, Bình Dương và Thống Nhất. Ba trận đấu gần nhất tai sân Mỹ Đình của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều không mang lại kết quả như mong đợi, gồm thất bại 0-3 trước Nga và 1-2 trước Thái Lan trong loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 9-2024, trước khi hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trong ngày trở lại với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Campuchia, đội tuyển Việt Nam sớm tạo ra thế trận áp đảo. Phút 18, sức ép liên tục của các học trò HLV Kim Sang-sik được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Nguyễn Đình Bắc. Tận dụng tình huống pressing ngay trên phần sân đối phương, tiền đạo người Nghệ An đoạt bóng, xử lý kỹ thuật giữa vòng vây của các cầu thủ Campuchia rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Koy Salim.

Sang hiệp 2, Campuchia bất ngờ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 71, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Iago Bento tận dụng đường chuyền vượt tuyến, vượt qua sự truy cản của Phạm Xuân Mạnh trước khi đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang. Dù gặp khó khăn, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Phút 84, Nguyễn Xuân Son thoát xuống sau đường chọc khe của đồng đội. Trong nỗ lực truy cản, hậu vệ Im Vakhim vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam tái lập lợi thế dẫn bàn.

Chưa dừng lại, đến phút 89, Đình Bắc hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Từ đường chọc khe bổng của Lê Phạm Thành Long, tiền đạo này thoát xuống, tận dụng pha băng ra thiếu chính xác của thủ môn Koy Salim để thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-1.

Với 5 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Ở vòng bán kết, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là một trong ba đội Malaysia, Thái Lan hoặc Myanmar.

HỮU THÀNH