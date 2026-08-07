HLV Indonesia thừa nhận đội nhà "bị tổn thương” sau thất bại trước tuyển Việt Nam

HLV John Herdman thừa nhận các cầu thủ Indonesia đang mang tâm lý "bị tổn thương" sau thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam, nhưng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định với Singapore ở lượt cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

HLV John Herdman quyết tâm cùng Indonesia lách khe cửa hẹp để vào bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: AFF

“Indonesia là một đội bóng đang bị tổn thương và còn nhiều điều cần chứng minh, trước hết là với chính mình, rồi mới đến tất cả mọi người. Tôi tin rằng chúng tôi đã khơi dậy được ngọn lửa ấy trong tập thể”, HLV Herdman phát biểu ở buổi họp báo trước trận đấu tổ chức tại Singapore chiều 6-8.

Thất bại trên sân nhà trước nhà đương kim vô địch Việt Nam khiến Indonesia rơi vào thế buộc phải thắng Singapore nếu muốn giành quyền vào bán kết. Hiện thầy trò HLV Herdman tạm xếp thứ 3 bảng A với 6 điểm, kém 1 điểm so với 2 đội dẫn đầu Việt Nam và Singapore.

Vì ở lượt trận cuối cùng diễn ra lúc 20 giờ tối 7-8, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ có điểm trước Campuchia để đoạt tấm vé vượt qua vòng bảng, nên suất đi tiếp còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Singapore và Indonesia.

HLV Herdman tiếp lời: “Có nhiều điểm tích cực trong màn trình diễn trước Việt Nam, nhưng ở một số thời điểm chúng tôi để lộ quá nhiều khoảng trống khi chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Đó là điều cần cải thiện và chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Tất nhiên, Singapore là đối thủ hoàn toàn khác so với tuyển Việt Nam. Mỗi trận đấu đều mang đến một thử thách riêng. Các cầu thủ hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc đối đầu này. Vì vậy, Indonesia cần có sự chuẩn bị phù hợp thay vì nhìn vào trận đấu trước”.

Indonesia đứng trước nguy cơ bị sau vòng bảng ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Nhà cầm quân 50 tuổi cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ giúp các học trò giữ được sự bình tĩnh, tập trung vào lối chơi tập thể để hướng tới chiến thắng. Đồng thời, ông không cho rằng Singapore sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông chỉ nhằm bảo toàn kết quả.

HLV Herdman nhấn mạnh: “Giữ bình tĩnh nghĩa là tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ, nhưng chúng tôi cũng phải thi đấu với ngọn lửa nhiệt huyết. Sự bình tĩnh đến từ việc cả tập thể cam kết với kế hoạch, tin tưởng lẫn nhau và tin vào khả năng thành công. Song ngọn lửa quyết tâm cũng phải luôn hiện diện”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Gavin Lee cho biết Singapore sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu chỉ vì chỉ cần 1 điểm để đi tiếp. Đội chủ nhà đang hướng tới lần thứ 3 góp mặt ở bán kết trong bốn kỳ ASEAN Cup gần nhất. Nhà cầm quân người Nhật Bản phát biểu: “Ngay từ đầu giải, chúng tôi xác định màn trình diễn sẽ quyết định đích đến của mình và điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi không thể để bài toán giành quyền đi tiếp ảnh hưởng đến cách chơi. Tuy nhiên, nếu diễn biến cuối trận buộc phải đưa ra những quyết định khác, chúng tôi sẽ đủ tỉnh táo để xử lý”.

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HỮU THÀNH