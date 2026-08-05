ASEAN Cup 2026: Chính thức mở bán vé trực tiếp xem trận Việt Nam - Campuchia

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Theo kế hoạch, vé được phát hành trong hai khung: Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 (sáng) và 13 giờ 45 đến 16 giờ 30 (chiều) vào các ngày 5 và 6-8 tại quầy vé đặt ở cổng chính VFF (đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Riêng ngày thi đấu 7-8, quầy vé mở cửa từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và tiếp tục bán từ 15 giờ đến 20 giờ. Ban tổ chức lưu ý việc phát hành có thể kết thúc sớm nếu toàn bộ số vé được bán hết.

Bốn mức giá vé được áp dụng gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng mỗi vé, tạo điều kiện để người hâm mộ có nhiều lựa chọn phù hợp khi đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trước khi triển khai bán vé trực tiếp (online), VFF đã tổ chức phát hành vé trực tuyến thông qua ứng dụng Techcombank OneU. Chương trình bán vé online đã khép lại từ ngày 29-7. Vì vậy, đợt mở bán trực tiếp lần này là cơ hội cuối để người hâm mộ sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình, tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ tối 7-8 tới.

Trận đấu với Campuchia mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Sau hai lượt trận, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đang có 7 điểm, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Nếu đánh bại Campuchia, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, nhất là khi Singapore sẽ phải chạm trán Indonesia ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Indonesia hiện có 6 điểm và buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Việc giành ngôi đầu bảng không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế về mặt tinh thần mà còn mở ra cơ hội được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi toàn đội luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Sau chiến thắng trước Indonesia, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục được sát cánh cùng đông đảo người hâm mộ trong trận đấu quyết định với Campuchia.

HỮU THÀNH